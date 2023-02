Statyści w serialach. Na czym polega ich praca i jak znaleźć zlecenia?

Aktorzy odgrywający główne role dominują na planie filmowym i mają największe znaczenie dla odbioru serialu przez publiczność, jednak również statyści wpływają na całokształt produkcji. Jakie zadania wykonują? Na czym polega ich praca? Jak znaleźć zlecenia dla statystów? W poniższym artykule odpowiadamy na te pytania.

Kim jest i co robi statysta w serialu?

Mianem statysty w serialu i każdej innej produkcji filmowej czy teatralnej określa się osoby, które odgrywają role nieistotne z fabularnego punktu widzenia. Pozostają w cieniu pierwszo- i drugoplanowych aktorów, jednak pod kątem technicznym mają duży wpływ na powstającą produkcję m.in. dlatego, że ją uwiarygadniają. Właśnie statyści odpowiadają bowiem za tworzenie tłumu ulicznego, występują w rolach klientów w sklepie, wcielają się w obsługę obiektów infrastrukturalnych, pacjentów w szpitalach czy pasażerów pojazdów komunikacji miejskiej.

Zadanie statysty w serialu polega m.in. na:

udziale w scenach zbiorowych,

tworzeniu tłumu w miejscach publicznych, na koncertach, imprezach i innych wydarzeniach,

wcielaniu się w rolę przechodniów.

Choć dla przebiegu fabuły absolutnie kluczową rolę odgrywają bohaterowie pierwszo- i drugoplanowi, trudno wyobrazić sobie serial bez statystów. Byłby po prostu niewiarygodny i wyglądałby nienaturalnie, co zabijałoby efekt artystyczny, dlatego bez cienia przesady można stwierdzić, że są oni niezbędni w każdej produkcji. Realizator powinien zatem zadbać o obecność doświadczonych i wyszkolonych statystów, którzy fachowo wykonają swoją pracę.

Statysta serialowy – wymagania i zarobki

Należy pamiętać, że statysta nie jest aktorem – jeżeli zamierzasz wystąpić w tej roli, zapewne nikt będzie nie wymagał od Ciebie umiejętności aktorskich ani doświadczenia w tej dziedzinie. W praktyce jest to stanowisko dostępne właściwie dla każdego, kto spełnia określone przez realizatora kryteria dotyczące głównie wyglądu fizycznego. Odpowiedni wzrost, poszukiwany typ urody, kolor włosów, wiek, aparycja – przeważnie właśnie na tej podstawie dobierani są statyści do seriali.

Zadaniem statystów jest pojawienie się na planie zdjęciowym w określony dzień i o wskazanej godzinie, a następnie wykonywanie poleceń reżysera. Osoby pełniące tę funkcję nie wypowiadają żadnych kwestii, a tylko stoją, idą czy siedzą, zachowując się w sposób naturalny dla sytuacji odgrywanej w danym momencie. Przeważnie znajdują się na planie przez jeden, maksymalnie kilka dni zdjęciowych i za każdy otrzymują wynagrodzenie zależne nakładu pracy czy budżetu serialu. Zarobek z reguły waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Jak zostać statystą?

Interesuje Cię praca w roli statysty w serialu? Nic dziwnego – to świetny sposób nie tylko na szybki i przyjemny zarobek, ale przede wszystkim zdobycie pierwszych doświadczeń na planie zdjęciowym. Wcielając się przechodnia, klienta sklepu czy w jakąkolwiek inną rolę, w której pojawisz się jako statysta serialowy, masz szansę zobaczyć, jak wygląda tworzenie produkcji filmowych „od kuchni”. Być może będzie to Twój pierwszy krok do poważniejszej kariery w branży?

Jeśli chcesz się zatrudnić na planie zdjęciowym, jedną z możliwości jest poszukiwanie odpowiednich ofert na własną rękę, np. w serwisach ogłoszeniowych. Lepszym rozwiązaniem jest natomiast nawiązanie współpracy z agencją statystów, która w Twoim imieniu zajmie się poszukiwaniem odpowiednich dla Ciebie zleceń. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.agencjainfernal.pl/ w zakładce „Casting”, gdzie należy podać informacje na swój temat i oczekiwać na kontakt.

Agencja służy wsparciem również wówczas, gdy to Ty jako producent czy realizator serialu poszukujesz doświadczonych i wyszkolonych statystów spełniających Twoje wymagania. Bogata baza potencjalnych kandydatów pozwala na znalezienie osób, które idealnie pasują do wskazanych kryteriów.