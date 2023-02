UWAGA! Nadchodzą trzaskające mrozy. IMGW wydało alerty [MAPA]

REKLAMA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla pięciu województw. „Żółte alerty” będą obowiązywać w większości powiatów do czwartkowego poranka, a na terenach górskich do soboty.

W środę wieczorem ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed silnym mrozem IMGW objął niemal całe województwo świętokrzyskie, część śląskiego i lubelskiego oraz – na całym obszarze – małopolskie i podkarpackie.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 do -15, lokalnie możliwy spadek do -20. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h” – brzmi treść ostrzeżenia dla powiatu bieszczadzkiego. Także w innych alertach jest mowa o temperaturach oscylujących w okolicach minus kilkunastu stopni.

Większość ostrzeżeń obowiązuje do godzin przedpołudniowych w czwartek, tylko dla rejonów wysokogórskich „żółte alerty” zostały wydane na całych tydzień.

Dla części powiatów jest to kontynuacja ostrzeżeń obowiązujących w ostatnich dniach.

Dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, na dzisiejszą noc, wydano ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem. Temperatura powietrza spaść może lokalnie do -16°C. 🥶

Nadal (do 11.02) obowiązują podobne ostrzeżenia dla powiatów górskich. ⚠️ pic.twitter.com/YCFsZr3HF5 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 8, 2023

Noc pogodna, tylko na Suwalszczyźnie pochmurno i słaby śnieg. Na południowym wschodzie mgły do 300 m, osadzające szadź. Temp. minimalna od -17°C na Podkarpaciu, -7°C w centrum, do -1°C na północy; na Podhalu spadki do -20°C. Wiatr na ogół słaby, w Sudetach porywy do 65 km/h. 🌔 pic.twitter.com/QNAq41g3aQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 8, 2023