Zełenski w Wielkiej Brytanii. „To świadectwo odwagi, determinacji i walki jego państwa”

REKLAMA

Prezydent Ukrainy udał się w podróż do Wielkiej Brytanii. Na miejscu spotka się z szefem londyńskiego rządu – Rishim Sunakiem.

O wyjeździe Zełenskiego do Wielkiej Brytanii informują brytyjskie media – „The Daily Telegraph” i BBC News. Informacje potwierdziło także biuro brytyjskiego szefa rządu przy Downing Street w Londynie.

REKLAMA

#BREAKING Zelensky on Wednesday to make first visit to UK since invasion: PM's office pic.twitter.com/aPKGbnLtLp

— AFP News Agency (@AFP) February 8, 2023