Michalkiewicz: „Stopniowy rozbiór Polski trwa”. Publicysta mówił o „utworzeniu Judeo-Polonii”

W jednym z najnowszych felietonów, jaki ukazał się na kanale asmeredakcja, Stanisław Michalkiewicz mówił m.in. o „stopniowym rozbiorze Polski”, który dzieje się na naszych oczach.

– Pojawił się jeszcze jeden – jeszcze nie warunek – ale już taki postulat ze strony Unii Europejskiej, żeby przejąć kontrolę nad Lasami Państwowymi. To jest jedna trzecia terytorium państwa polskiego i – jak w Sejmie pan poseł Braun i pan poseł Winnicki zauważyli – że to oznaczałoby, że lasy w Polsce miałyby charakter eksterytorialny – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta odniósł się też do gróźb padających ze strony Rosji. – No więc widzimy, że stopniowy rozbiór Polski trwa, w związku z tym scenariusz rozbiorowy staje się coraz bardziej prawdopodobny, nawet już nie wspominając o tym, że pies łańcuchowy zbrodniarza wojennego Putina, Kadyrow, powiedział, że Śląsk to też może tutaj się odseparować od Polski – wskazał.

– No więc albo Kadyrow coś wie, czego my jeszcze nie wiemy albo wyraża tylko własne pobożne życzenia albo również rosyjskie pobożne życzenia. No i kto wie, czy nie niemieckie pobożne życzenia, bo wtedy Niemcy by się już zjednoczyły definitywnie, odzyskując terytoria, jakie miały przed I wojną światową – mówił Michalkiewicz.

– No to rzeczywiście świetlana przyszłość się przed nami rysuje, bo w takiej sytuacji to nie byłoby innego wyjścia, tylko na reszcie terytorium naszego supermocarstwa utworzyć Judeo-Polonię, no i wtedy zrealizować roszczenia żydowskie, zgodnie z ustawą nr 447 – skwitował publicysta.

– Ale to jest pieśń przyszłości. Zresztą, nie wiadomo, czy się zrealizuje, bo to od bardzo wielu czynników zależy – dodał.