Niedzielski nagrodzony. Basiukiewicz: „Idiokracja i naigrywanie się ze śmierci 200 tys. osób”

REKLAMA

Szokujące doniesienia pandemicznego resortu zdrowia. Kierujący nim Adam Niedzielski otrzymał bowiem nagrodę św. Kamila i to „od organizacji pacjentów”. Internauci zniesmaczeni.

„Nagroda św. Kamila dla Adama Niedzielskiego od organizacji pacjentów” – ogłosiło na swoim twitterowym profilu pandemiczne Ministerstwo Zdrowia.

REKLAMA

Pandemiczny resort zdrowia poinformował o tym w środę 8 lutego 2023 roku. W komentarzach pod wpisem internauci nie ukrywali zniesmaczenia.

„Że co? To jest żart?” – pytał Piotr Pietrzyk.

Że co? To jest żart? — Piotr Pietrzyk (@Bart54891029) February 8, 2023

„Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje.

Kpina z każdego z tych 200 tyś osób i ich bliskich” – napisał 666przek.

Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje.

Kpina z każdego z tych 200 tyś osób i ich bliskich. — 666przek (@przek666) February 9, 2023

„200 tys. nadmiarowych zgonów w pandemii, gdy ten typ był ministrem zdrowia. To za to na nagroda?” – pytał Krzysztof.

200 tys. nadmiarowych zgonów w pandemii, gdy ten typ był ministrem zdrowia. To za to na nagroda? — Krzysztof 🇵🇱 (@Wariatexx) February 9, 2023

„Żenada!!! Tak sobie nawzajem wręczają ordery i nagrody. Goście, za rządów tego ministra zginęło +250 tys. najsłabszych Polaków😡 To za to ta nagroda? Co Wy wyprawiacie?” – napisał Krzysztof Kukliński #profilaktykaD3 #iwermektyna.

Żenada!!!

Tak sobie nawzajem wręczają ordery i nagrody. Goście, za rządów tego ministra zginęło +250 tys. najsłabszych Polaków😡 To za to ta nagroda?

Co Wy wyprawiacie?https://t.co/ZZiTEYzO3N — Krzysztof Kukliński #profilaktykaD3 #iwermektyna (@pamiechomeblog) February 8, 2023

„W jaki sposób przeprowadza się głosowanie pośród nieboszczyków ?” – pytał użytkownik BezTychWszelkich.

W jaki sposób przeprowadza się głosowanie pośród nieboszczyków ? — BezTychWszelkich (@beztyhwszelkich) February 8, 2023

„Wdzięczni jesteśmy za teleporady i kij przy parapecie” – skwitował BetterFold.

Wdzięczni jesteśmy za teleporady i kij przy parapecie. — BetterFold (@BetterFold) February 9, 2023

Sprawę skomentował także m.in. dr Paweł Basiukiewicz.

„Idiokracja i naigrywanie się ze śmierci 200 tys. osób, licznych bankructw, rozpadu relacji społecznych, krachu edukacyjnego trwa w najlepsze” – skwitował lekarz.

Idiokracja i naigrywanie się ze śmierci 200 tys osób, licznych bankructw, rozpadu relacji społecznych, krachu edukacyjnego trwa w najlepsze. https://t.co/mg3PizVC72 — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) February 9, 2023