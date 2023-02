Zmienia się nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy. „Częściej wymieniano postawę roszczeniową”

REKLAMA

Zmienia się nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy – wynika z badania, które publikuje „Rzeczpospolita”.

Badanie przeprowadzili pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Pierwsze z badań przeprowadzono w kwietniu ub.r., czyli po pierwszej fali uchodźców wojennych z Ukrainy. Szacuje się, że w Polsce osiedliło się ok. 1,2-1,3 mln obywateli Ukrainy (nie licząc tych, którzy byli w Polsce przed wojną).

Drugie badanie przeprowadzono w styczniu br. O stosunek do uchodźców z Ukrainy pytano osoby w wieku 16-65 lat.

Widać, że nastawienie Polaków do pomocy Ukrainie zmieniło się na gorsze. O ile – jak czytamy we wnioskach z badania – Polacy wciąż w podobnym stopniu popierają pomoc militarną Ukrainie (przekazywanie informacji wywiadowczych, amunicji i broni), o tyle zmienił się stosunek do uchodźców.

Aż jedna czwarta badanych na pytanie „Czy zmieniło się Pana(i) nastawienie do uchodźców z Ukrainy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, tj. od czerwca 2022 roku?” odpowiedziała „tak”.

Ponad dwie trzecie (68 proc.) zadeklarowało, że kierunek zmiany jest negatywny, a więc ich nastawienie się pogorszyło.

Jak czytamy w raporcie z badań, „wśród potencjalnych zagrożeń ze strony uchodźców z Ukrainy dla Polski wymieniane są: negatywny wpływ na rynek pracy, negatywny wpływ na polską gospodarkę/ budżet państwa/wzrost inflacji oraz przestępczość”. W stosunku do kwietnia 2022 roku zmalało znaczenie ukraińskiego nacjonalizmu, ale jednocześnie częściej wymieniano postawę roszczeniową oraz inną kulturę Ukraińców” – wskazują badacze.

Polacy coraz mniej przychylnie patrzą też na szeroką pomoc socjalną, jaka płynie do obywateli Ukrainy. Negatywnie oceniają wypłatę zasiłków, w tym 500+, jak i opłacanie zakwaterowania (od niedawna przy pobycie powyżej 120 dni uchodźca musi partycypować w kosztach zakwaterowania).