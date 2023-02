Alarm lotniczy na Ukrainie. W Charkowie słychać wybuchy

REKLAMA

Obecnie w większości regionów Ukrainy, z wyjątkiem Odessy i regionów zachodnich, ogłoszono alarm lotniczy, w Charkowie słychać wybuchy, najprawdopodobniej najeźdźcy uderzają rakietami S-300, informuje Ukrinform.

W Kijowie i obwodzie kijowskim alarm zabrzmiał o godzinie 4 rano czasu lokalnego.

REKLAMA

Szef charkowskiej obwodowej administracji Ołeh Syniehubow potwierdził ostrzał regionu i wezwał obywateli do pozostania w schronach.

Jak donosi Suspilne, wybuchy słychać było także w Dnieprze i Zaporożu, najeźdźcy prawdopodobnie uderzają rakietami S-300.

Według wstępnych informacji obrona powietrzna działa w Dnieprze i Zaporożu. Mieszkańcy miast proszeni są o pozostanie w schronach do końca stanu alarmowego, informują ukraińskie media.

Sirens now over Kyiv.

Overnight Russia attacked Vinnitsa, Kryvyi, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv and Kherson in the east.

Ukrainian officials say new Russian offensive has begun. pic.twitter.com/9bxi8gpMAs

— Aya Ibrahim (@ayakibrahim) February 10, 2023