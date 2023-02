„Awaria” nczas.com czy celowe działanie? Apel do Szanownych Czytelników

REKLAMA

Szanowni czytelnicy NCZAS.COM

Od wczoraj są problemy z naszą stroną, chociaż tak naprawdę działa ona poprawnie. Problem dotyczy polskich operatorów – w skrócie ich serwery DNS przestały zwracać poprawnie rekord A dla domeny nczas.com co skutkuje nieznalezieniem strony przez większość czytelników.

Nie wiemy jeszcze co jest przyczyną, wysłaliśmy zapytania do wszystkich operatorów. Problem leży poza nami i na razie możemy się jedynie domyślać, o co chodzi…

Można to jednak obejść. Należy w przeglądarce internetowej zmienić ustawienia DNS na CloudFlare (1.1.1.1.), który jest poza Polską. Przykładowo tak wygląda ścieżka zmiany w przeglądarce Chrome:

Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Bezpieczeństwo -> (zjedź trochę niżej) Zaawansowane i wybierz z rozwijanego menu „Za pomocą Cloudflare (1.1.1.1.)”

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Redakcja NCZAS.COM