Liczba zabójstw przy użyciu noża najwyższa w historii

W ciągu 12 miesięcy do końca marca 2022 r. włącznie w Anglii i Walii 282 osoby zabite zostały przy użyciu noża lub innego ostrego narzędzia i jest to najwyższa liczba, od kiedy w 1946 r. zaczęto zbierać dane – podał brytyjski urząd statystyczny ONS.

Oznacza to wzrost o 19 proc. w stosunku do poprzednich 12 miesięcy, choć jak wskazuje ONS, na niższe statystyki w okresie kwiecień 2020 – marzec 2021 wpłynęły restrykcje wprowadzone z powodu pandemii Covid-19. Dotychczas rekordową liczbą zabójstw przy użyciu noża lub innego ostrego narzędzia było 281, zanotowane w ciągu 12 miesięcy do marca 2018 r.

Dźgniecie nożem lub innym ostrym przedmiotem niezmiennie jest najczęstszym sposobem zabójstwa – w ciągu 12 miesięcy do marca 2022 r. stanowiło 40,5 proc. wszystkich dokonanych zabójstw – jednak zwraca uwagę wzrost i odsetek takich zabójstw wśród nastolatków.

W omawianych 12 miesiącach zabitych w ten sposób zostało 24 chłopców w wieku 16-17 lat, podczas gdy w poprzednich miesiącach było takich przypadków 10 – i oznacza to największy wzrost ze wszystkich grup wiekowych. Ponadto ze wszystkich 69 osób w wieku 13-19 lat, które padły ofiarą zabójstwa, 51 ofiar zostało zabite nożem lub innym ostrym przedmiotem.

ONS podał też dane na temat pochodzenia etnicznego ofiar – spośród 282 ofiar zabójstw dokonanych w ten sposób, 177 (62,8 proc.) było rasy białej, 59 (20,9 proc.) – rasy czarnej, 41 proc. (14,5 proc.) – innego pochodzenia etnicznego, a w przypadku 5 pochodzenie nie jest znane. Oznacza to, sporą nadreprezentację wśród ofiar w stosunku do całości populacji osób rasy czarnej i mających inne pochodzenie etniczne.

Jeśli chodzi o wszystkie zabójstwa, to w ciągu 12 miesięcy do marca 2022 r. w Anglii i Walii odnotowano ich 696, co jest wzrostem o 23 proc. w stosunku do poprzednich 12 miesięcy, ale ponownie ma to związek z wcześniejszymi restrykcjami covidowymi. Jest to też podobną liczbą do czterech lat przed pandemią.

Spośród 696 ofiar, 496 było rasy białej, 91 – czarnej, 53 – pochodzenia azjatyckiego, 15 – mieszanego, 16 – innego, a w przypadku 25 pochodzenie etniczne jest nieznane. Jak zwraca uwagę ONS, dane z ostatnich trzech lat wskazują, że wskaźnik zabójstw wśród osób rasy czarnej był mniej więcej cztery razy wyższy (39,7 na milion osób) niż wśród osób rasy białej (8,9 na milion). Statystki pokazują też, że tam gdzie sprawca zabójstwa lub podejrzany jest znany, to w zdecydowanej większości sprawcami lub podejrzanymi o zabójstwo osoby rasy białej są inni biali, a osoby rasy czarnej – inni czarni.

(PAP)