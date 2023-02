Murański umarł w trakcie imprezy? Jego przyjaciółka zdradza szczegóły

REKLAMA

Nie żyje Mateusz „Muran” Murański – aktor i zawodnik MMA. Miał 29 lat. Celebrytka Marietta Witkowska opowiedziała redakcji Jastrząb Post o szczegółach tragedii.

Z zawodu Murański był aktorem. Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu. Ostatni film, w którym wystąpił – „IO” – został nominowany do Oscara. Murański wciela się w nim w rolę kibola.

Poza aktorstwem Murański zajmował się też MMA. Walczył w tak zwanych „freak fightach”, czyli półamatorskich walkach celebrytów.

Jego ostatni walka z Pawłem „Scarface” Bombą zakończyła się dla niego nie tylko kontuzją, ale także poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

– Byłem w szale bitewnym, po****ły mi się zasady – mówił Murański w wywiadzie w klatce tuż po pojedynku. Zawodnik został kopnięty w krocze i trzeba było przewieźć go do szpitala.

– Po kopnięciu od Pawła już nie byłem sobą. Nie czułem nóg. Po tym kopnięciu rozsypał się mój plan na walkę. Pierwsze rokowania były bardzo niepokojące, bo mogło dojść do trwałego uszkodzenia cewki moczowej. Na szczęście wszystko będzie dobrze, czeka mnie farmakoterapia. To było krwawienie z uszkodzonej w wyniku kopnięcia cewki moczowej, a nie z jądra – relacjonował Muran w swoich mediach społecznościowych.

Po walce na zawodnika wylała się spora ilość hejtu w Internecie. M.in. to miał być powód, dla którego Murański miał popaść w uzależnienie od narkotyków, a nawet wylądować na odwyku. Na ten moment przyczyna śmierci zawodnika i aktora nie jest znana, ale wstępnie wyklucza się udział osób trzecich.

Jak była przyczyna śmierci Murańskiego?

Przyjaciółka zawodnika, Marietta Witkowska, wyznała redakcji Jastrząb Post, że sądziła, iż informacja o śmierci Murana to fejk nius.

– Na początku myślałam, że to jest mało śmieszny żart, bo już niestety były takie sytuacje. To jest bardzo przykre, bo ja widzę to w ten sposób, że człowieka dotyka słabość – powiedziała.

Celebrytka jako pierwsza powiedziała też o szczegółach śmierci aktora i zawodnika. – Nie wiem jeszcze jakie były dokładne powody tej śmierci, ale z tego co wiem, to Mateusz umarł w domu podczas imprezy – wyjawiła.