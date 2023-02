Po wojnie Ukraina będzie dla nas zagrożeniem? Kwaśniewski: Będą mieli najsilniejszą armię [VIDEO]

REKLAMA

– Jak ta wojna się zakończy, to będziemy mieli w Europie najsilniejszą i doświadczoną armię i to będzie armia ukraińska – powiedział były prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski w studiu Radia Zet.

– Od początku tej wojny Ukraińcy co dostali, to wykorzystali dobrze. Czyli nie ma tego, czego Zachód się obawiał, że to będą wyrzucone pieniądze, wyrzucone uzbrojenie i tak dalej – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

REKLAMA

– Ukraińcy potrafią z tego korzystać. Okazują się wybitnymi bojownikami – stwierdził były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski zwraca jednak uwagę na jeszcze jedną rzecz: – Nie ulega wątpliwości, że jak ta wojna się zakończy, to będziemy mieli w Europie najsilniejszą i doświadczoną armię i to będzie armia ukraińska – powiedział polityk.

– Będziemy się musieli wtedy zacząć bać? – zapytał gościa prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski.

– Wie pan, to jest pytanie dziś zbyt daleko idące. Natomiast oczywiście tego rodzaju wiedzę trzeba mieć – stwierdził były prezydent Polski.

Prowadzący zapytał polityka, co sądzi o pomysłach typu „pokój za ziemię”: – Czyli Rosjanie wychodzą z zajętych terytoriów, ale dostają Donbas na przykład.

– Moim zdaniem dziś to jest nierealne – powiedział Kwaśniewski.

– A jutro?

– A jutro to zobaczymy. Nierealne to jest dzisiaj dlatego, że po pierwsze – Putin chce mieć całą Ukrainę, więc on się nie zadowoli tylko Donbasem, a jeżeli by się zadowolił Donbasem, to tylko na krótki czas. 2-3 lata, żeby później ruszyć z ofensywą dalej – stwierdził były prezydent.

Kwaśniewski uważa, że także obecnemu prezydentowi Ukrainy się to nie opłaca. – Dla Zełenskiego oddanie jakiegokolwiek kawałka Ukrainy to jest jego koniec polityczny. Dlatego, że nastrój w tej chwili bojowy w tej chwili na Ukrainie jest tak wielki, miejsca na kompromisy nie ma – ocenił polityk.

– Czyli Zełenski jest też pod ścianą? – zapytał redaktor.

– Jest też pod ścianą i powiem więcej. To nie jest tak, że on jest nie do zastąpienia, bo są dzisiaj generałowie, którzy zdobyli sławę na polu walki i oni mogą być tymi, którzy powiedzą Zełenskiemu „nie, my się na to nie godzimy i my jesteśmy tą polityczną alternatywą dla ciebie” – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Na chwilę obecną nikt się nad tym nie zastanawia, ale co stanie się na Ukrainie, gdy USA postanowi się dogadać z Rosją nad głowami walczących Ukraińców? Kto wtedy dojdzie do władzy i przejmie kontrolę nad najbardziej doświadczoną armią w Europie? pic.twitter.com/hL5zCzQlVS — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 10, 2023