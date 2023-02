Siły Powietrzne: Dwa obwody zaatakowane rekordową liczbą rakiet S-300

REKLAMA

Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy obwody charkowski i zaporoski rekordową liczbą rakiet S-300, wystrzelonych z obwodu biełgorodzkiego Rosji i z okupowanego Tokmaku – powiadomił rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ihnat.

Ogółem wystrzelone zostało do 35 rakiet z systemów rakietowych S-300. Rosja używa tych kompleksów, przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, do atakowania celów naziemnych.

– Był to, tak bym to nazwał, rekordowy atak tymi rakietami. Do 35 pocisków wystrzelono w kierunku obwodów zaporoskiego i charkowskiego – powiedział Ihnat na antenie telewizji. Cytuje go portal Ukraińska Prawda.

Jak wskazuje portal, m.in. poranny atak w obwodzie charkowskim doprowadził do zniszczeń infrastruktury krytycznej. W jego efekcie bez prądu pozostało 150 tys. odbiorców w Charkowie. Ofiar nie ma. Rakietami S-300 ostrzeliwano także miejscowości w okolicach Iziumu.

W obwodzie zaporoskim Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na stolicę regionu – Zaporoże. W ciągu godziny odnotowano tam 17 uderzeń rakietami, co jest największą liczbą od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. Celem były obiekty infrastruktury krytycznej. Władze sprawdzają informacje o zniszczeniach i ewentualnych poszkodowanych cywilach.

W godzinach porannych w piątek rozpoczął się kolejny zmasowany atak rakietowy na miejscowości w różnych regionach Ukrainy. Jak podają ukraińskie media, mogło zostać wystrzelonych w sumie do 80 rakiet w dwóch etapach.