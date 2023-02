Trzy zarzuty dla podejrzanego o strzelaninę w centrum Krakowa

REKLAMA

Zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania bez pozwolenia broni są przedstawiane w krakowskiej prokuraturze mężczyźnie podejrzanemu o to, że w czwartek strzelił w kierunku dwóch osób w barze przy ul. Sławkowskiej w centrum miasta – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie trwa przesłuchanie podejrzanego o oddanie strzałów w barze przy ul. Sławkowskiej. Jeden mężczyzna zginął na miejscu, drugi ranny trafił do szpitala.

REKLAMA

Jak przekazał prok. Janusz Hnatko, w piątek przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, w wyniku której stwierdzono, że jego zgon nastąpił w wyniku postrzału. Na razie nie są znane motywy działania 35-latka, wiadomo jednak, że nie znał on osób, do których strzelał.

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokuratura podejmie decyzję co do skierowania wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie.

(PAP)