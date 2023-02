Wpadł, bo przekroczył prędkość. Zamiast uprawnień do kierowania miał fałszywe ukraińskie prawo jazdy

REKLAMA

30-letni mieszkaniec powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) został zatrzymany do kontroli w związku z przekroczeniem prędkości. Okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a policji pokazał podrobione, kupione we Francji, ukraińskie prawo jazdy.

O zdarzeniu poinformowała w piątek Komenda Miejska Policji w Koninie. Jak podano, w czwartek w godzinach wieczornych na ulicy Nadrzecznej konińscy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej pojazd w związku z przekroczeniem przez kierującego dopuszczalnej prędkości.

„W trakcie sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kierowca oświadczył, że ma prawo jazdy, ale ukraińskie. Mundurowi oglądając blankiet prawa jazdy zauważyli, iż nie posiada on wszystkich wymaganych zabezpieczeń. Stwierdzili również, że daty oraz kategorie uzyskanych uprawnień nie zgadzają się z tym, co mówi 30-latek” – podała policja.

W trakcie dalszych czynności, mężczyzna przyznał, że „prawo jazdy kupił we Francji od obywatela Ukrainy, który zapewniał go, że zdał za niego egzamin na Ukrainie”.

Policja podała, że 30-letni mieszkaniec powiatu konińskiego za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Za posługiwanie się podrobionym dokumentem kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.