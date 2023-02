Zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Lwów pod ostrzałem. W Kijowie słychać odgłosy wybuchów [VIDEO]

REKLAMA

Trwa zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę. W Kijowie w piątek rano słychać było odgłosy wybuchów. Użytkownicy sieci społecznościowych i władze donoszą o aktywności ukraińskiej obrony przeciwrakietowej.

Korespondent PAP w Kijowie słyszał eksplozję ok. godziny 10 (9 w Polsce). Według Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej w obwodzie działa obrona przeciwlotnicza.

„Na kijowszczyźnie działa obrona przeciwlotnicza. Pozostańcie w schronach albo w bezpiecznych miejscach” – przekazała administracja w Telegramie.

Według oficjalnej strony alarmów Ukrainy eksplozje miały miejsce w obwodach: kijowskim, połtawskim, charkowskim, kirowohradzkim, odeskim, mikołajowskim oraz zaporoskim.

We Lwowie i obwodzie lwowskim słychać odgłosy wybuchów; rosyjskie wojska zaatakowały nasz region pociskami rakietowymi, lecz nasze siły obrony powietrznej podjęły skuteczne działania i neutralizują zagrożenie – powiadomili w piątek na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy i szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki.

Podobne informacje przekazał również m.in. mer Winnicy Serhij Morhunow. Doniesienia o skutecznym zestrzeliwaniu pocisków wroga przez siły obrony przeciwrakietowej napływają także z obwodów chmielnickiego oraz iwanofrankowskiego na zachodzie Ukrainy.

„W wyniku eksplozji część miasta Chmielnicki pozostała bez dostępu do energii elektrycznej. Mogą być też trudności z dostawami wody” – napisał w mediach społecznościowych szef władz obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij.

A massive missile attack on Ukraine is underway. There is information about strikes in Kharkov, Kiev, Vinnitsa, Kryvyi Rih, Dnipro, Zaporozhye, Kremenchuk #UkraineUnderAttack #Bahmut #UkraineWarNews #PutinsWar #RussiaIsLosing #Ukraina #Russians #Donbas #Zelenski pic.twitter.com/AX8Hnf1yAs

A report of extensive Russian missiles attack Ukrainian cities. Explosions heard in Kiev and other cities. Kiev’s residents take refuge in the subway from the Russian missile attack pic.twitter.com/Z0spxTNMwF

— JamesLe (@JamesLe92789807) February 10, 2023