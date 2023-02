Bosak: „Nie było w Polsce bardziej sprzecznej z Konstytucją ustawy” [VIDEO]

REKLAMA

W programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się m.in. do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj bowiem prezydent Andrzej Duda postanowił, że odeśle ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

– Chyba jako pierwsi w zeszłym roku alarmowaliśmy, że ona (nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym – przyp. red.) jest sprzeczna z Konstytucją – i to w wielu punktach, w wielu miejscach – wskazał Bosak.

– Moim zdaniem ona narusza to, że Polska jest państwem prawa, prawo do sądu narusza, pewność wyroków, podział władz narusza. Ona nieprawdopodobnie uprzywilejowuje władzę sędziowską, pozwalając jej kwestionować wszystkie inne konstytucyjne organy państwa. To jest wprost w tej ustawie napisane – wyliczał wiceprezes Ruchu Narodowego.

– To jest w ogóle niebywałe, że my to rozpatrujemy: czy to może być zgodne z Konstytucją, żeby jedna władza kwestionowała wszystkie pozostałe – mówił poseł Konfederacji.

Na uwagę, że tego typu rozwiązanie zaproponował rząd warszawski z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, Bosak odparł: „I co z tego?”. – Rząd Mateusza Morawieckiego robi masę szkodliwych rzeczy. Nie możemy wszystkich rzeczy, które robi rząd, dlatego że jest rządem, traktować poważnie albo jako zgodne z Konstytucją – wskazał.

– Nawet w rządzie mamy profesorów prawa konstytucyjnego, członków Rady Ministrów, którzy mówią: Tak, to jest sprzeczne z Konstytucją – podkreślił Bosak.

– To nie jest jakaś kwestia dyskusyjna. My uważamy, że trzeba jednak, chociaż może mało kto już w to wierzy, w polityce stosować zasadę tak – tak, nie – nie – zaznaczył poseł Konfederacji.

– Jeżeli coś jest sprzeczne z Konstytucją, to takiej ustawy nie należy przedkładać, nawet jak ktoś nas kusi pieniędzmi i przywilejami, nie należy tej ustawy głosować, czy się wstrzymywać – tak jak Platforma, Lewica i PSL pomagały rządowi, się do tego przyznają. My, jako jedyni, głosowaliśmy przeciwko złej ustawie i mówiliśmy, że to jest zła ustawa i my, jako jedyni, wzywaliśmy prezydenta do zawetowania – dodał.

– Prezydent umył ręce. W mojej ocenie, tak jak śledzę legislację, politykę, w III Rzeczpospolitej, może od szalonych lat transformacji politycznej, wczesnych lat 90., nie było w Polsce bardziej sprzecznej z Konstytucją ustawy, niż ta, w której jest taka masa wątpliwości, taka masa rzeczy, gdzie w Konstytucji jest jasno napisane, np. jakie kompetencje ma NSA – a ta ustawa nadaje mu inne kompetencje – ocenił Bosak.

Przewodniczący Koła Poselskiego @KONFEDERACJA_ @krzysztofbosak w @Radio_ZET o ustawie o Sądzie Najwyższym: Jako pierwsi alarmowaliśmy, że ona jest sprzeczna z Konstytucją. Nawet w rządzie mamy ludzi, którzy mówią, że to jest niezgodne z Konstytucją! pic.twitter.com/bI00R7q1Wq — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 11, 2023