Deprawacja maluchów nie przeszła. Rząd zrezygnował z programu zachęcającego 3-latków do masturbacji

REKLAMA

Lewicowe ideologie mają daleko idące konsekwencje. W hiszpańskiej Katalonii było o włos o wprowadzenia w publicznych przedszkolach zajęć zachęcających dzieci w wieku od 3 lat do masturbacji. Na ostatniej prostej zreflektowano się i program wycofano.

Program Coeduca’t, który miał być wprowadzony do publicznych przedszkoli, miał zachęcać dzieci w wieku od 3 do 6 lat do samogwałtu, a także do masturbowania przez maluchy innych kolegów ze swoich grup przedszkolnych.

REKLAMA

Program wymyśliła i prawie wdrożyła w życia odpowiedzialna za kataloński resort równouprawnienia i feminizmu Tania Verge. Ostatecznie rząd wspólnoty autonomicznej Katalonii zrezygnował z Coeduca’t. To efekt zmasowanej krytyki.

Hiszpańska Fundacja Prawników Chrześcijańskich (AEAC) zarzucała rządowi Katalonii, zdominowanemu przez separatystyczną Republikańską Lewicę Katalonii (ERC), deprawowanie dzieci.

Jesienią AEAC zwróciła się do sądu najwyższego Katalonii z wnioskiem o podjęcie środków zapobiegawczych w celu wstrzymania realizacji programu Coeduca’t.

Z partii politycznych deprawacyjny program krytykowała głównie prawicowa partia Vox. Jej członkowie przypominają, że o ile program masturbacji dla 3-latków udało się powstrzymać, o tyle od jesieni w katalońskich szkołach publicznych obowiązuje inny z szalonych programów – Consentim. W jego ramach dzieciom od 8. roku życia wyświetlane są fragmenty filmów pornograficznych. Tego na razie nie udało się powstrzymać.