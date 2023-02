Cejrowski: Biden jest do odstrzału. W ciągu dwóch lat kolejny przełom w USA [VIDEO]

REKLAMA

Słynny podróżnik z Kociewia, Wojciech Cejrowski, na antenie Radia WNET zastanawiał się nad przyszłością Stanów Zjednoczonych i komentował skandal z udziałem Joe’go Bidena.

Wojciech Cejrowski wypowiedział się na temat najnowszego skandalu z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który miał mieć tajne dokumenty w swoim domu.

– W tych ściśle tajnych teczkach, które on ma są sprawy ukraińskie, są sprawy rosyjskie i są sprawy chińskie. A to są te trzy miejsca, z których rodzina Bidenów czerpała miliony dolarów i się strasznie wzbogaciła no w takich interesach, że nawet Demokraci nie kwestionują, że to były jakieś lewe interesy, że były nieetyczne, że synek prezydenta, znany narkoman i dziwkarz, leci samolotem do Chin razem z tatusiem. […] Tam ojciec ma spotkania dyplomatyczne, a synek puszcza się po mieście z jakimiś chińskimi biznesmenami i zaraz po powrocie dostaje miliony dolarów na założenie firmy w Ameryce – mówi Wojciech Cejrowski.

– No i jeśli znajdziemy ściśle tajne w domu Biden? Moim zdaniem Biden jest do odstrzału teraz. Uciekają jego współpracownicy bliscy, tak jak kierownik Białego Domu, no uciekają z tego tonącego okrętu. No i Demokraci muszą sobie znaleźć innego kandydata. Czyli w ciągu najbliższych dwóch lat będzie kolejny przełom w Ameryce i nie wiadomo jaki, bo nie ma żadnej gwarancji, że republikański kandydat wygra – stwierdził słynny podróżnik.

– Trump się zgłosił, tam jest paru innych kandydatów republikańskich, ale dwa lata to mnóstwo czasu i nie ma żadnej gwarancji, kto wygra. Może wygrać następny demokrata. Gdyby na przykład Michel Obama, strasznie ją namawiają, a jej się nie chce, bo ona ma teraz dobre życie, dobry dom, dobre honoraria, jak napisze jakąś książkę, to jej zapłacą zanim jeszcze postawiła pierwszą kropkę. No więc ona ma teraz dobre życie i tak do władzy się nie chce rwać, ale może jej mąż chce się rwać i ona wygra wybory, a on będzie wiceprezydentem. Nie wykluczamy tego – przewiduje Cejrowski.

– A Hillary [Clinton]? Ona już nie? – zapytał Cejrowskiego prowadzący.

– No ona bardzo by chciała, ale nie mamy pewności, że Partia Demokratyczna by chciała. To jest tak, że jak ktoś trzy razy przerżnął, to już nie patrzymy na niego łaskawym okiem, ale przecież mamy przykład Joe’go Bidena, który trzy razy przerżnął – przypomina podróżnik.

Cały wywiad: