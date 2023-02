„Kamerzysta” z Lake Placid bohaterem internetu. „Złapał wiatr pod narty” [VIDEO]

REKLAMA

Piotr Żyła i Dawid Kubacki wygrali w Lake Placid pierwszy w historii Pucharu Świata w skokach narciarskich konkurs duetów. Na drugim miejscu uplasowali się Austriacy Daniel Tschofenig i Stefan Kraft, a na trzecim Japończycy Naoki Nakamura i Ryoyu Kobayashi. Nie oni jedyni byli jednak bohaterami tego historycznego wydarzenia

Dodajmy jeszcze, że biało-czerwoni wyprzedzili Austriaków o 13,2 pkt, a Japończyków o 24,1 pkt.

Do zawodów przystąpiło 13 par. Po pierwszej serii odpadli najsłabsi Rumunii, a w finale wystąpiło osiem najlepszych duetów.

Wszystko to prezentował na swojej antenie m.in. kanał Eurosport. Poza sukcesem Polaków ogromne emocje wśród widzów wzbudził także skok Casey’a Larsona. Nie z powodu jednak jego długości czy wyjątkowej urody.

Tym razem w roli gwiazdy wystąpił operator z ekipy realizacyjnej, który w pewnym momencie „zgubił” Amerykanina i zamiast jego lądowania, zaprezentował wszystkim horyzont oraz piękne okolice skoczni w Lake Placid. Jednym słowem „odfrunął” z kamerą i zgubił moment lotu 24-letniego skoczka z Barrington.

„Kiedy kamerzysta łapie wiatr pod narty” – tak opisała to wydarzenia sama stacja.

„Może kamerzysta projektował inną parabolę lotu dla skoku Larsona, ale go mocno przecenił?” – to natomiast jeden z komentarzy do tego, co się stało.

IB:"Może kamerzysta projektował inną parabolę lotu dla skoku Larsona, ale go mocno przecenił" 😂😂😂 #skijumpingfamily Eurosport pic.twitter.com/FLgtUnNG2f — kamyczkowe (@kamyczkowe) February 11, 2023

