Kanadyjskie futbolistki postrajkowały… jeden dzień

Zawodniczki narodowej drużyny Kanady w piłce nożnej zakończyły swój strajk pod „groźbą działań prawnych” po jednym dniu od jego ogłoszenia. Strajk ogłoszono pięć miesięcy przed Mistrzostwami Świata FIFA dla niewiast.

Kanadyjki buntują się, że dostają mniej pieniędzy i są dyskryminowane w porównaniu z męską reprezentacją kraju. Biorą tu przykład z Amerykanek. Zdecydowały się na strajk w piątek, ale po groźbach federacji, protest zawiesiły już sobotę, a w niedzielę trenowały.

O sprawie warto wspomnieć, bo w kobiecej piłce nożnej Kanada jest potentatem. Ta drużyna zdobyła m.in. złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Pięć miesięcy przed piłkarskimi Mistrzostwami Świata Kobiet (potrwają od 20 lipca do 20 sierpnia 2023 roku w Australii i Nowej Zelandii), zawodniczki Kanady przerwały swój strajk już w sobotę 11 lutego.

Żądały, aby federacja „respektowała swoje zobowiązanie do równości między zawodnikami i zawodniczkami”. Protest wywołał jednak wcześniejszy strajk męskiej reprezentacji, która sprzeciwiła się nowej umowie zaproponowanej przez ich federację. W niedzielę piłkarki wznowiły już treningi przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi, który zaplanowano na czwartek 16 lutego w ramach Pucharu SheBelieves.

„Canada Soccer uznała naszą akcję protestacyjną za nielegalny strajk” napisały futbolistki, którym groziło skazanie na milionowe odszkodowania za zerwanie umów. Dodały jednak, że teraz sięgną po inne „środki prawne” i ​​uważają „cięcia budżetowe” federacji za „nie do przyjęcia”.

Dodatkowo twierdzą, że muszą walczyć o „sprawiedliwe i równe traktowanie”. Wezwały nawet do zmian personalnych związku piłki nożnej. Według kapitan Christine Sinclair, w 2021 roku federacja przyznała męskiej drużynie ponad 11 milionów dolarów kanadyjskich, w porównaniu do około pięciu milionów dla reprezentacji niewiast. Jednak w 2022 wydatki wydatki były prawie równe, po około trzy miliony CAD z niewielką korzyścią dla kadry mężczyzn.

Swoją drogą równość równością, ale jeśli zawodniczki naprawdę wierzą, że zasługują na więcej niż piłkarze to może zorganizować bezpośredni mecz obydwu płci, a później płacić proporcjonalnie do wyniku…?

