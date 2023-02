Narciarska gwiazda przeciw zakazowi startu Rosjan w igrzyskach

REKLAMA

Decyzja o starcie Rosjan i Białorusinów w ważnych zawodach światowych dzieli świat sportu. Francuz Martin Fourcade opowiada się za powrotem rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów sportowych.

Martin Fourcade to nie byle kto, biathlonista i jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii biathlonu – pięciokrotny mistrz olimpijski, siedmiokrotny medalista olimpijski, trzynastokrotny mistrz świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata, siedmiokrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

REKLAMA

„Jako reprezentant sportowców uważam, że powinniśmy pomyśleć o powrocie rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji sportowej” – powiedział w publicznym oświadczeniu na ten temat. Uważa, że ​​sportowiec nie powinien być zawieszany, jeśli „jego prezydent zachowuje się jak wariat”.

Fourcade to działacz MKOl i przewodniczący Komisji Sportowej na olimpiadę Paryż-2024. Jest za powrotem rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów, chociaż pod neutralnym sztandarem. Podkreślił jednak, że „przemawia we własnym imieniu” i dodał, że to „nie on będzie decydował”. Martin Fourcade zapewnił również, że „w pełni popiera naród ukraiński”. „Jestem z nimi w 100%” – dodał były mistrz, opowiadając się za sankcjami wobec Rosji.

Głos tego działacza nie jest jednak odosobniony. Moskwa uznała bojkot swoich sportowców za „nie do przyjęcia”. „Próba dyktowania warunków udziału sportowców w międzynarodowych zawodach jest absolutnie niedopuszczalna (…) Obecnie obserwujemy nieskrywaną chęć zniszczenia jedności międzynarodowego sportu” – oświadczył rosyjski minister sportu Oleg Matytsin.

Na bojkot Rosjan w Paryżu mocno naciska prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ma wsparcie krajów naszego regionu. Z kolei prezes MKOl Thomas Bach potępił w liście z 31 stycznia zbytnią bezkompromisowość Ukraińców, która według niego jest „przeciwna podstawom zasad ruchu olimpijskiego”.

Fourcade favorable à la présence des athlètes russes et biélorusses :https://t.co/2YNel82jgI JO 2024 : Fourcade favorable à la présence des athlètes russes et biélorusses à Paris via @le_Parisien — nathgr (@nathgr9) February 12, 2023

Źródło: AFP