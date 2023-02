Pijany Polak poszedł do WC na autostradzie i zniknął. Do poszukiwań użyto helikoptera i psów tropiących

REKLAMA

Polski obywatel poszedł do łazienki na niemieckiej autostradzie i… rozpłynął się w powietrzu. Podróżujący z nim kolega poinformował, że znajdował się on w stanie upojenia alkoholowego.

33-letni Polak podróżował wraz z kolegą do Hanoweru w Republice Federalnej Niemiec. Znajdując się na autostradzie A36 w kraju związkowym Saksonia podróżujący zatrzymali się na przerwę, by skorzystać z toalety. Było to w miejscowości Regensteinblick między Blankenburgiem a Wernigerode na trasie w kierunku Brunszwiku.

Polak opuścił pojazd i udał się do WC, a następnie bardzo długo nie wracał. Po jakimś czasie zaniepokojony kierowca zorientował się, że coś jest nie tak, sprawdził WC i okazało się, że jego towarzysz… zniknął. Przyjaciel 33-latka natychmiast zawiadomił policję.

Gdy niemieccy policjanci pojawili się na miejscu zdarzenia, kierowca wyznał im, że jego kolega był poważnie pijany. Mundurowi potraktowali sprawę bardzo poważnie i rozpoczęli poszukiwania podchmielonego Polaka.

Poszukiwania zajęły cały dzień, a do akcji wykorzystano psy tropiące i helikopter. 33-latek odnalazł się dopiero wieczorem przy oddalonym o 4 kilometry od parkingu zjeździe na miejscowość Benzingerode. Nie wiadomo, co mu strzeliło do głowy, by po wyjściu z WC wybrać się na długą pieszą wycieczkę.

