USA zestrzeliły tajemniczy obiekt nad Alaską. Spekulacje o UFO

Siły zbrojne USA na rozkaz prezydenta Joe Bidena zestrzeliły nieznany obiekt latający, który naruszył przestrzeń powietrzną nad Alaską. Nie jest znany jego cel i pochodzenie, co wywołuje liczne spekulacje.

„Mogę potwierdzić, że Departament Obrony śledził w ostatnich 24 godzinach obiekt na wysokiej wysokości nad przestrzenią powietrzną Alaski (…) Prezydent Biden rozkazał wojsku zestrzelenie go i zrobiono to nad naszymi wodami terytorialnymi” – poinformował oficjalnie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Jak przyznał, nie wiadomo dotąd, jakiego rodzaju był to obiekt i do kogo należał, ale dodał, że był znacznie mniejszy, niż chiński balon szpiegowski zestrzelony w ubiegłym tygodniu i nie posiadał znaczącego ładunku.

Obiekt poruszał się na wysokości 12 tys. metrów i potencjalnie stanowił zagrożenie dla ruchu lotniczego. Obiekt został zestrzelony przez myśliwiec F-22, który wyruszył z bazy Elmendorf na Alasce.

UPDATE: I woke up to a message saying the WDU-17/B warhead on the AIM-9X sidewinder may have detonated when it made impact with the “unidentified airborne object” shot down near Prudhoe Bay, Alaska yesterday. pic.twitter.com/1rrvfSTQgf

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) February 11, 2023