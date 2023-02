W USA w niedzielę Granerud poza konkurencją, a najlepszy z Polaków – Kubacki

REKLAMA

Dawid Kubacki zajął siódme miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. Aleksander Zniszczoł był 21., a Piotr Żyła 25. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Na podium stanęli też Niemiec Andreas Wellinger i Austriak Stefan Kraft.

Granerud triumfował 10. raz w sezonie oraz 23. w karierze. Norweg zdobył 287,6 pkt po skokach na odległość 125 m i 134 m. Drugi Wellinger skoczył 124 m i 130 m, przegrywając z Norwegiem o 11,5 pkt. Niemiec wygrał sobotni konkurs indywidualny, więc drugi raz z rzędu stanął na podium. Trzeci Kraft uzyskał 123,5 m i 130 m. Austriak otrzymał notę 275,3 pkt.

Tuż za podium uplasował się Niemiec Karl Geiger. Piąte miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a szósty był Słoweniec Timi Zajc.

W niedzielę punkty Pucharu Świata zdobyło trzech biało-czerwonych. Dawid Kubacki w pierwszej serii skoczył 118 m i zajmował 13. miejsce. Jednak później uzyskał 129,5 m, zdobywając 262,1 pkt. Dzięki temu awansował o sześć pozycji. Aleksander Zniszczoł skoczył 115,5 i 114,5 m, co przełożyło się na 222,5 pkt. Piotr Żyła uzyskał 115,5 i 110 m – 217,4 pkt.

Do drugiej serii nie awansowali 32. Jan Habdas, 44. Paweł Wąsek i 50. Tomasz Pilch. Biało-Czerwoni wywalczyli w niedzielę 52 punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, co jest ich najsłabszym wynikiem w zawodach indywidualnych w obecnym sezonie.

Granerud umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata. Norweg ma 1652 pkt w klasyfikacji generalnej. Drugi z dorobkiem 1359 pkt jest nadal Kubacki, a trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek – 1096. W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzi Austria (4344) przed Norwegią (3748) i Polską (3446).

W przyszłym tygodniu konkursy Pucharu Świata odbędą się w rumuńskim Rasnovie. Nie weźmie w nich udziału Granerud, który będzie przygotowywać się do mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Podobne plany ma trener Thomas Thurnbichler, który zdecydował, że najlepsi polscy skoczkowie nie wystartują w Rumunii.

Na 10 konkursów indywidualnych do zakończenia sezonu, Halvor Egner Granerud ma w klasyfikacji Pucharu Świata 293 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim #LakePlacid #skijumpingfamily pic.twitter.com/IX8QbBRBJP — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 12, 2023

Źródło: PAP