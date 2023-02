Warzecha kontra „minister od respiratorów”. Poszło o cenzurowanie „Najwyższego Czasu!” i Konfederacji [FOTO]

REKLAMA

Łukasz Warzecha napisał, że państwo polskie nie zrobiło nic ws. przywrócenia profilu Konfederacji w mediach społecznościowych. Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, oskarżył publicystę o kłamanie, po czym… przestał odpisywać.

W nocy z 09.02.2023 na 10.02.2023 roku przestał działać portal nczas.com, jedna z najstarszych stron w polskim internecie. Portal, utrzymywany głównie z wyświetlanych na nim reklam, funkcjonował z powodzeniem od ćwierć wieku. Redaktor naczelny Tomasz Sommer podejrzewa, że jest to sprawka polskich służb, a konkretnie ABW. Sprawę na Twitterze skomentował publicysta Łukasz Warzecha.

„Kiedy uderzyli w Rolę, mało kto się zainteresował, bo wiadomo – Rola. Teraz uderzają w NCz, no ale wiadomo – to tylko jacyś tam korwiniści. Potem uderzą w kogoś większego, ale towarzystwo też sobie to jakoś zracjonalizuje. Tak to działa” – napisał.

Jeden z internautów stwierdził, że „zaczęło się od spadku fp Konfy na Facebooku”. Przypomnijmy, że Facebook usunął konto Konfederacji, pozbawiając tę partię możliwości komunikowania się z wyborcami za pośrednictwem tego medium. Rząd polski miał w tej sprawie interweniować, ale do tej pory konta nie przywrócono.

„Z tym że tam to nie była kwestia interwencji państwa, choć hipokryta Janusz Cieczyński zapewniał, że będzie działał w tej sprawie. Jego działanie ograniczyło się do napisania groteskowego listu” – odpisał internaucie Warzecha.

Wywołany do tablicy przedstawiciel Warszawy oskarżył redaktora o kłamanie: „Ale Pan jest kłamczuchem 🙂” – napisał pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

„A tak konkretnie? W którym miejscu napisałem nieprawdę? Bo może ja po prostu nie wiem nic o Pańskich intensywnych działaniach na rzecz przywrócenia profilu Konfederacji na FB. Proszę mnie oświecić” – odpisał warszawskiemu politykowi redaktor.

Mijały kolejne godziny, ale Janusz Cieszyński, który w czasie pandemii był wiceministrem zdrowia, zamilkł. „Minęła doba, odkąd zadałem oskarżającemu mnie o kłamstwo panu Januszowi Cieszyńskiemu pytanie, gdzie skłamałem i co zrobił więcej dla przywrócenia profilu Konfederacji. Odpowiedzi brak” – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Łukasz Warzecha.

Cenzura portalu „Najwyższego Czasu!"

