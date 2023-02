15-latka zgwałcona w szkole. Aresztowano czterech afgańskich nastolatków

REKLAMA

Czterech afgańskich chłopców w wieku od 13 do 16 lat, którzy w zeszłym roku przybyli do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, aresztowano w związku ze zgwałceniem w szkole w Dover 15-letniej dziewczynki – podał w poniedziałek „The Times”.

Policja hrabstwa Kent w południowo-wschodniej Anglii potwierdziła, że bada zgłoszenie o ataku, który miał miejsce 6 lutego.

Jak informuje „The Times” powołując się na źródła zaznajomione z dochodzeniem, jeden z Afgańczyków, mający 15 lat, został aresztowany pod zarzutem gwałtu, zaś trzech pozostałych – w wieku 13, 15 i 16 lat – pod zarzutem ułatwienia napaści. Mieli oni przytrzymywać dziewczynkę, aby nie uciekła, gdy czwarty ją gwałcił.

Wszyscy zostali w zeszłym tygodniu aresztowani, ale później zwolniono ich za kaucją. Chłopcy są niepełnoletni i dlatego ich personalia nie mogą być ujawnione. Gazeta podaje, że uczęszczają oni do tej samej szkoły, co ich ofiara, a cała czwórka domniemanych sprawców nielegalnie przedostała w zeszłym roku przez kanał La Manche na pontonach. Ponieważ przybyli bez rodziców, byli pod opieką służb socjalnych rady hrabstwa Kent.

Szacuje się, że spośród 45 756 nielegalnych imigrantów, którzy w 2022 roku przedostali się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, ok. 8700 – czyli prawie jedna piąta – to dzieci bez opieki. Afgańczycy stanowili w zeszłym roku drugą pod względem liczebności grupę narodowościową wśród przybyłych – dotarło ich ok. 6500, najwięcej było natomiast Albańczyków – ok. 13 tys.

Od początku 2023 roku przez kanał La Manche nielegalnie przedostało się już ponad 2000 osób.