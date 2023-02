Decyzje podatkowe. Przedsiębiorcy mają jeszcze tydzień

REKLAMA

Przedsiębiorcy mają jeszcze tydzień na wybór formy opodatkowania na ten rok. Ale księgowi już ich ponaglają, bo 20 lutego ma znaczenie nie tylko dla celów podatkowych – pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta przypomina, że „za tydzień trzeba też będzie złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za styczeń i wskazać w niej wybraną formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej na 2023 r.”. „Ta jest różna, w zależności od rodzaju podatku. Jak tu jednak dokonywać wyboru, gdy przed przedsiębiorcą jeszcze tyle niewiadomych? Nie chodzi tylko o standardową alternatywę: skala podatkowa, liniowy PIT czy ryczałt od przychodów. Tegoroczna sytuacja niewiele przypomina tę z lat ubiegłych” – stwierdza.

„DGP” zwraca uwagę, że „w najmniej komfortowej sytuacji są teraz ryczałtowcy i podatnicy liniowi, bo mogą jeszcze zmienić swoją ubiegłoroczną decyzję o wyborze podatku za miniony 2022 r.”. „Czas na to mają do 2 maja br. Muszą jednak zdecydować już teraz, jeżeli myślą o małym ZUS plus, bo tu składki zależą od ubiegłorocznej formy opodatkowania” – zaznacza.

Według dziennika, „ryczałtowcy muszą też pamiętać, że podatek za grudzień płacą do 28 lutego, ale za styczeń – o tydzień szybciej (do 20 lutego)”. „Czas na złożenie zeznania za 2022 r. mają do 2 maja, z tym, że część zrobi to na formularzu PIT-28, a część na druku PIT-36. Co ważne, kto złoży PIT-28, nie będzie mógł już wysłać PIT-36” – czytamy.

Gazeta dodaje, że „są też tacy, którzy będą musieli złożyć dwa zeznania naraz (PIT-28 i PIT-36), bo przez połowę ubiegłego roku płacili ryczałt, a przez drugą rozliczali się według skali PIT”. „Co gorsza, złożone wtedy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania ma całkiem inne skutki niż zawiadomienie składane teraz w zeznaniu za 2022 r. Jakby tego było mało, dochodzą problemy ze składką zdrowotną, jeżeli była płacona jak dla ryczałtowców, a teraz – po zmianie formy opodatkowania – będzie musiała zostać przeliczona do poziomu składki właściwej dla skali podatkowej” – podkreśla „DGP”.