Socjaldemokraci Scholza ponieśli w wyborach samorządowych w Berlinie historyczną porażkę

REKLAMA

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna zwyciężyła w wyborach do lokalnego parlamentu w Berlinie. Kandydaci tej partii zebrali w sumie ok. 28% głosów. 18% głosów padło na socjaldemokratów z SPD, które rządziło w stolicy od ponad 20 lat.

Można powiedzieć, że partia kanclerza Scholza poniosła w niedzielę 11 lutego druzgocącą porażkę w wyborach samorządowych w stolicy. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zwyciężyła, ale samodzielnie nie porządzi. Wynik SPD jest ich najgorszym wynikiem w Berlinie od zakończenia II wojny światowej.

REKLAMA

W Berlinie odbywały się powtórzone wybory do Izby Deputowanych. Powtórka to efekt wielu nieprawidłowości, do których doszło podczas wyborów we wrześniu 2021 roku. Problematyka kampanii wyborczej w Berlinie nie uległa jednak większym zmianom w porównaniu z rokiem 2021 i dominowały tematy bezpieczeństwa, czynszów, czy komunikacji.

W Berlinie rządziła koalicja partii SPD, Zielonych i Lewicy. Sondaże dawały CDU do 25 procent. SPD – 19 procent (-2,4), Zieloni mieli 18 procent, a postkomunistyczna Partia Lewicy ok. 12 proc.

Źródło: ARD/ ZDF/ PAP