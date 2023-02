Trzy UFO zestrzelone nad USA. Kolejne nad Chinami i Urugwajem. Co tak naprawdę się dzieje?

REKLAMA

Trzy UFO zestrzelone nad USA w ciągu trzech dni, jedno lata po chińskim niebie, a Chińczycy szykują się do zestrzału, Urugwaj bada „migające światła na niebie” – ostatnie niusy z poważnych portali informacyjnych wyglądają tak, jakbyśmy przenieśli się do filmu science-fiction. Co tak naprawdę dzieje się na świecie?

Ostatnie lata są dla Ziemian ciężkie – pandemia, ogólnoświatowy kryzys i wojny, które niektórzy uważają za jedną wielką trzecią wojnę światową i bynajmniej nie jest to clickbait. Jakby rzeczywistość nie dość już przypominała film, to w ostatnich dniach media i państwowe rządy zaczęły informować o krążących po niebie UFO.

To co się dzieje, to prawdziwe szaleństwo, ale warto uporządkować wiedzę, jaką mamy na temat tego wszystkiego. Po pierwsze – czym jest UFO? Nie chodzi tu bynajmniej o inwazję obcych. UFO to „niezidentyfikowany obiekt latający”. Może być to więc wszystko – od balonu meteorologicznego, który się zabłąkał, poprzez samolot, aż po drona szpiegowskiego.

Cóż, prawda jest taka, że jeśli nie żyjemy w czasach trzeciej wojny światowej, to co najmniej żyjemy w czasach drugiej zimnej wojny. Tak więc tego typu informacje będą się najpewniej pojawiać się coraz częściej.

O co chodzi z tym UFO?

A teraz na spokojnie – co dokładnie dzieje się na świecie. O co chodzi z tym całym UFO?

UFO amerykańskie

Na polecenie prezydenta Joe’go Bidena i na podstawie zaleceń dowództwa wojskowego zestrzelono UFO lecące około 6,5 km nad wodami jeziora Huron. To najprawdopodobniej ten sam niezidentyfikowany obiekt latający, który wykryto nad Montaną dzień wcześniej. Do zestrzelenia UFO wykorzystano myśliwce F16.

– Nie oceniliśmy tego jako zagrożenia militarnego dla czegokolwiek na ziemi, ale oceniliśmy, że stanowiło to zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów i zagrożenie ze względu na jego potencjalne możliwości obserwacyjne – powiedział rzecznik prasowy Pentagonu gen. Pat Ryder.

Wciąż nie wiadomo, co dokładnie zestrzelono. Szerszych informacji na ten temat domagają się politycy opozycji, a Biały Dom twierdzi, że robi, co może.

– Nasz zespół będzie teraz pracował nad odzyskaniem obiektu, aby dowiedzieć się więcej – powiedział Ryder.

Tymczasem jest to trzecie UFO zestrzelone z nieba przez amerykańską armię w ciągu ostatnich trzech dni. Na terenie kanadyjskiego Jukonu Amerykanie dzień wcześniej zestrzelili „cylindryczny obiekt”, a w piątek u północnych wybrzeży Alaski zestrzelono „obiekt powietrzny na dużej wysokości”.

To jednak nie wszystko, bo 4 lutego Amerykanie zestrzelili pierwsze UFO, które obecnie nie jest już „niezidentyfikowanym” obiektem latającym – wiadomo, że był to chiński balon szpiegowski. Byś może również pozostałe obiekty były maszynami szpiegowskimi. To jednak nie wszystko, bo amerykańscy urzędnicy zgłaszają informacje o UFO w innych częściach USA.

UFO chińskie

Nie tylko Amerykanie mają swoje UFO. Chińska Republika Ludowa szykuje się, by zestrzelić niezidentyfikowany obiekt latający, który ma znajdować się w pobliżu portowego miasta Qingda.

W mieście, nad którym ma latać UFO stacjonują m.in. chińskie łodzie podwodne z napędem nuklearnym. Władze wystosowały już komunikat do lokalnych rybaków.

„Jeśli odłamki spadną w okolicy waszego kutra, prosimy o wykonanie zdjęć, by je udokumentować. Jeśli pozwolą na to warunki, prosimy o pomoc w wyłowieniu fragmentów” – napisano w komunikacie cytowanym przez portal Pengpai Xinwen.

Jeśli komunistyczny reżim Chin nie kłamie, by odpowiedzieć jakoś na zdemaskowanie swojego UFO nad Stanami, to również najprawdopodobniej jakaś maszyna szpiegowska.

UFO urugwajskie

Tymczasem Urugwajskie Siły Powietrzne poinformowały, że w nocy z piątku na sobotę otrzymały zgłoszenia o zaobserwowaniu na niebie „migających świateł” w rejonie Termas de Almiron.

Także tutaj informacje o UFO potraktowano całkowicie poważnie. Zwołana została Komisja ds. Przyjmowania i Badania Skarg na Niezidentyfikowane Obiekty Latając, która będzie radzić nad tym, co zrobić ze zgłoszeniami o UFO i weryfikować ich wiarygodność.

I tak się żyje na tej planecie Ziemia. Jak nie pandemia to wojna, a jak nie wojna to UFO. A 2023 rok dopiero się zaczął.