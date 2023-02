Węgry chcą utrzymać relacje z Białorusią. Szef MSZ przyleciał do Mińska [FOTO]

REKLAMA

Budapeszt nie chce zrywać relacji z Mińskiem nawet w sytuacji, gdy reżim Łukaszenki wspiera Federację Rosyjską, która napadła na Ukrainę. Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó właśnie odbywa podróż dyplomatyczną na Białorusi.

Szef MSZ rządu Viktora Orbána twierdzi, że przybył na Białoruś po to, by rozmawiać z politykami reżimu o zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie.



#Hungary has decided on its geopolitical priority – the country's Foreign Minister Péter Szijjártó arrived in #Minsk to "talk about peace in Ukraine" with the bloody regime of Lukashenka.

When will Hungary join the CSTO? pic.twitter.com/TPIJyDWlSD

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023