Doradca prezydenta: Rozwiązania Czarnka są LEWICOWE – Konfederacja miała rację

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, wprost nazywa centralistyczne projekty ministra Przemysława Czarnka rozwiązaniami lewicowymi.

Prezydent Andrzej Duda na szczęście nie podpisał nowelizacji ustawy o prawie oświatowym regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej. Projekt był bardzo niebezpieczny i jeszcze mocniej zwiększał kontrolę państwa nad szkołami.

Doradca prezydenta Marcin Mastalerek w Polsat News mówił wprost o tym, że pomysły ministra Czarnka miały charakter klasycznie lewicowy.

– Np. to całe „lex Czarnek”, dotyczące oświaty. To są rozwiązania, z którymi prawica na całym świecie, w Ameryce, a także w Europie, walczy. Bardzo dobrze, że Pan Prezydent zawetował tę ustawę, ponieważ kiedy PiS szło po władzę w 2015 roku, to było z rodzicami. Np. w sprawie 6-latków – stwierdził Marcin Mastalerek na antenie Polsat News.

– A minister Czarnek wychodzi i mówi, że od rodziców ważniejsi są urzędnicy i kuratorzy. Otóż nie, na całym świecie prawica walczy o to, żeby rodzice mogli decydować o wychowaniu. Świetnie się stało, że takie ustawy były wetowane. Tu, po stronie prawicowej, stała Konfederacja, środowiska wolnościowe i prezydent. Bardzo dobrze, że to zawetował – ocenił doradca prezydenta Andrzeja Dudy.