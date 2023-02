Elon Musk przymierza się do kupna klubu Manchester United

REKLAMA

Drugi najbogatszy człowiek na świecie, Elon Musk, ma przymierzać się do kupna angielskiego klubu piłkarskiego Manchester United. Termin składania ofert minie w piątek – do tego czasu miliarder ma czas do namysłu.

Musk to drugi najbogatszy człowiek świata o wartości netto około 188,6 miliarda dolarów. Jest właścicielem drugiej najpopularniejszej po Facebooku platformy mediów społecznościowych (Twitter), najpopularniejszej marki samochodów elektrycznych (Tesla) i firmy z przemysłu kosmicznego, która z powodzeniem konkuruje z amerykańskim państwowym NASA (SpaceX) oraz wielu innych biznesów.

Teraz słynny miliarder ma się przymierzać do zakupu jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich na świecie – słynnych „Czerwonych Diabłów” z hrabstwa Wielki Manchester w Anglii.

Termin składania ofert zakupu Manchesteru United mija w piątek. Brytyjski serwis informacyjny Daily Mail twierdzi, że Musk „na poważnie” zastanawia się nad złożeniem oferty.

Wcześniej pochodzący z RPA, a obecnie posiadający obywatelstwa USA i Kanady, miliarder żartował, że kupi klub. Jest to jednak typowy styl Muska, który przy swoich inwestycjach stawia na robienie dużego show – tak samo było w przypadku zakupu Twittera.

Czy Musk rzeczywiście kupi „Czerwone Diabły”? Przekonamy się do końca tego tygodnia.