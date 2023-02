Patologia finansów publicznych ukrócona? „Rząd będzie musiał pokazać bardzo niewygodną prawdę dla społeczeństwa”

REKLAMA

Polska będzie musiała wprowadzić zupełnie nową instytucję – Radę Fiskalną. Oznacza to, że rządzący nie będą mogli tak łatwo obchodzić reguł finansowych, a Polacy poznają bardzo niewygodną prawdę o zadłużeniu.

Według informacji money.pl, Komisja Europejska szykuje projekty dyrektyw i rozporządzeń reformujących ramy fiskalne państw członkowskich.

W największym skrócie: ma to wywierać presję na większą dyscyplinę fiskalną, czyli wzmocnić kontrolę i przejrzystość nad finansami publicznymi.

W rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, wskazuje, że choć szczegóły nie są jeszcze znane, to wiele wskazuje na to, że rząd będzie musiał ujawniać niewygodne fakty. Oczywiście nie sam z siebie, a na unijne polecenie, ale akurat nasz rząd unijne polecenia spełnia, by otrzymać kasę w ramach KPO.

PiS przez lata w kilku krokach rozwadniał krajową regułę wydatkową, by móc zwiększyć przestrzeń do przepuszczania publicznych pieniędzy. Tak było chociażby z finansowaniem „walki” z covidem, gdy de facto utworzono budżet poza oficjalnym budżetem.

Jeśli nowych założeń nie uda się obejść, to takie bezkarne wydawanie nie będzie już możliwe.

– Można powiedzieć, że nowe reguły mogą być młotem na patologie w obszarze finansów publicznych. A tych w Polsce nie brakuje – komentuje dr Dudek.

– Obecny rząd w projekcie budżetu na 2024 r., czyli budżetu projektowanego według nowych wytycznych, będzie musiał pokazać bardzo niewygodną prawdę dla społeczeństwa. Będzie musiał pokazać projekt trudnego budżetu w trakcie kampanii wyborczej. Przy obecnych uwarunkowaniach nie będzie tam miejsca na kontynuację wielu programów. Dotychczas wszystkie problemy i wyzwania były przesuwane na „po wyborach”. Teraz ta góra śmieci będzie musiała być ujawniona w planach na kolejne lata – dodaje.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak ocenia, że „Bruksela chce zinstytucjonalizować i rozszerzyć to co w 2020 dali jej Kaczyński i Morawiecki”. Autonomia budżetowa i polityczna państw ma być zlikwidowana.

„Przy okazji ciekawostka: to co postuluje UE, czyli powołanie Rady Polityki Fiskalnej, w swoim programie od ośmiu lat ma Ruch Narodowy. Być może jako jedyna partia w Polsce” – komentuje Bosak.

