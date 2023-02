Cejrowski: Biden ma demencję. „On nawet nie wie, czy się właśnie zsikał, czy nie” [VIDEO]

REKLAMA

Nie będzie reelekcji Joe’go Bidena? Słynny podróżnik z Kociewia, który mieszka w Stanach, Wojciech Cejrowski, uważa, że prezydent USA ma demencję.

Wojciech Cejrowski był gościem redaktora naczelnego DoRzeczy w programie „Antysystem”. Panowie rozmawiali o wyborach prezydenckich w USA.

Paweł Lisicki powiedział w programie, że według przecieków ostatnie mocne wystąpienie Joe’go Bidena to był „wstęp do ogłoszenia kandydatury Bidena, który będzie chciał powalczyć o reelekcję”.

Wojciech Cejrowski jest w tej kwestii sceptyczny. Podróżnik twierdzi, że podstarzałemu politykowi Demokratów na start nie pozwoli wiek.

– Biden to sam nie wie. On nawet nie wie, czy się właśnie zsikał, czy nie i wiemy to o nim, bo widzieliśmy to w czasie wizyty u papieża Franciszka. Biden powiedział z miesiąc temu, że ma zamiar kandydować, co spowodowało gęsią skórkę u Demokratów. Co to oznacza? On już teraz jest za stary i ma demencję. Ukryć się tego nie da – mówił słynny Kociewiak.

– Pan się strasznie czepia jego wieku. To jest ageizm. Biden wciąż się trzyma, jest przywódcą największego imperium na świecie. Właściwie to powinniśmy go chwalić, że nie dość, że się nie chce poddać, to jeszcze chce walczyć. Zresztą nie widać za bardzo innego faworyta, który mógłby go zastąpić – odpowiedział Lisicki.

– Nie obchodzi mnie stan jego nóg, ale pod warunkiem, że głowa pracuje. Jak głowa sprawna, to wybaczamy niesprawności organizmu. Ale jak widzimy, że Biden się przewraca na rowerze, albo jak się przewrócił wchodząc po schodach – odpowiedział prowadzącemu Cejrowski.