Chwile grozy w Parlamencie Europejskim. Grozili, że skoczą z galerii [VIDEO]

Sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w środę została zawieszona z powodu protestu na galerii nad salą plenarną. Protestujący domagają się uwolnienia z tureckiego więzienia kurdyjskiego polityka Abdullaha Ocalana. Niektórzy z nich przeszli nad barierkami i grozili, że skoczą z galerii.

Sesja europarlamentu została zawieszona po godz. 12, tuż przed głosowaniami. Europosłowie opuścili salę plenarną.

Obrady zostały zakłócone przez protestujących na galerii, którzy wznosili okrzyki „Wolność dla Ocalana”. Chodzi o lidera separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu Abdullaha Ocalana, który od 1999 r. odsiaduje wyrok dożywocia w więzieniu na wyspie Imrali.

Część z protestujących groziła, że skoczy z galerii i stanęła na jej obrzeżu, poza barierkami. Interweniowały służby parlamentu.

Debates and voting at @Europarl_EN in #Strasbourg were suspended just before noon because of a protest by Turkish Kurds. The vote on the updated #ELTIF regulation is among those postponed, to 15 CET. pic.twitter.com/EiF8AQ0Mll

— Raymond Frenken (@RaymondFrenken) February 15, 2023