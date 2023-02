Następna olimpiada w Polsce? Minister Bortniczuk: Stać nas

REKLAMA

Czy Polskę w obecnym kryzysie stać, by zorganizować igrzyska olimpijskie? Minister sportu i turystyki przekonuje, że tak.

Minister sportu Kamil Bortniczuk był w środę gościem programu „Gość Wydarzeń” Polsatu News. Przedstawiciel warszawskiej władzy mówił w programie o… zorganizowaniu igrzysk olimpijskich w Krakowie.

Polityk nie zważa najwyraźniej na to, że Polska pogrąża się w kryzysie gospodarczym, a sytuacja polskich obywateli jest coraz cięższa.

Bortniczuk jest przekonany, że Polskę stać na organizację olimpiady. I pewnie ma rację – jeśli wystarczająco dużo pieniędzy nam zabiorą, to pewnie zorganizują igrzyska. Pytanie, czy Polacy to wytrzymają?

– To największa multidyscyplinarna impreza w historii Polski i największa na świecie w 2023 roku. Jeśli okaże się sukcesem organizacyjnym, to będziemy intensyfikować nasze rozmowy ze Słowakami, aby wspólnie postarać się o to, żeby w Polsce odbyły się igrzyska olimpijskie – mówił pisowski polityk.

Dalej przedstawiciel Warszawy stwierdził: – Stać nas na to, aby zorganizować w najbliższych dziesięcioleciach tak wielką imprezę.