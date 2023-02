Powrót zasadniczej służby wojskowej? ZASKAKAUJĄCY SONDAŻ

REKLAMA

Prawie połowa Polaków chce powrotu do poboru. Kobiety raczej chcą, by objął on tylko mężczyzn, a ci oczekują służby obu płci – wynika z sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM.

„DGP” w środowym wydaniu wskazuje, że dwoje na pięcioro Polaków jest za odwieszeniem zasadniczej służby wojskowej.

„Najbardziej 'za’ są ci, których już to nie dotyczy, czyli ludzie w wieku 50–69 lat. Podobnie działa to ze względu na płeć. Za przywróceniem poboru jest 40 proc. kobiet. Ale w tej grupie aż trzy na cztery badane oczekują, że zasadnicza służba wojskowa będzie dotyczyć tylko mężczyzn” – pisze „DGP”.

Jak dodaje, choć odwieszenie poboru popiera podobna liczba mężczyzn, są oni znacznie bardziej egalitarni i większość oczekuje, że służba obejmie także kobiety.

„Poparcie dla równouprawnienia także zmienia się wraz z wiekiem. Wśród respondentów poniżej 29. roku życia prawie wszyscy oczekują, że służyć będą i kobiety, i mężczyźni. Wśród starszych ankietowanych rośnie odsetek oczekujących poboru tylko dla mężczyzn” – podaje „DGP”.

Dziennik zwraca uwagę, że pomysł przywrócenia poboru cieszy się największym poparciem na wsi (46 proc. ankietowanych), a najmniejszym w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców (30 proc.).

„Wbrew obiegowym opiniom to mieszkańcy wsi mają w tej kwestii najbardziej równościowe podejście. W tej grupie ponad dwie trzecie popierających pobór jest za służbą kobiet i mężczyzn. Zdecydowana większość popierających pobór w dużych miastach chce go tylko dla panów” – podkreśla gazeta.

Jak czytamy w dzienniku, nie oznacza to jednak, że wkrótce możemy się w Polsce spodziewać odwieszenia poboru.

„W Ministerstwie Obrony Narodowej nie są prowadzone żadne prace mające na celu przywrócenie poboru – obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej” – odpowiadają „DGP” urzędnicy z Centrum Operacyjnego MON.

Sondaż wykonano 3-4 lutego na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.