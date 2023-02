Raport z frontu: Ukrainie brakuje amunicji. Rosja rekrutuje skazańców. Dania i Niderlandy nie dadzą Ukraińcom leopardów

REKLAMA

Sytuacja na froncie jest nieciekawa. Ukraińcom zaczyna brakować amunicji. Część „sojuszników” odmawia wysłania Kijowowi leopardów, a tymczasem Rosjanie rekrutują wśród skazańców.

Institute for the Study of War (ISW) informuje, że Federacja Rosyjska zaczęła już rekrutować do wojska wśród skazańców, z których zamierza uczynić „mięso armatnie”. Wzorem dla wojska państwowego jest prywatna armia Grupa Wagnera.

The Russian Ministry of Defense (MoD) is reportedly recruiting convicts and mimicking the #Wagner Group’s treatment of convicts as cannon fodder. https://t.co/5aNo4J502A pic.twitter.com/dt24FciRMh

Dodatkowo Rosjanie gromadzą lotnictwo przy granicy z Ukrainą, żeby wesprzeć nową ofensywę.

Tymczasem Ukraińcom kończy się amunicja do czołgów. Zachód już nie nadążą z zaspokojeniami ukraińskiego zapotrzebowania.

Ukranian commanders tell us they are running out of ammunition and don’t have enough tank rounds and other heavy weapons to stop the Russian offensive. It’s not merely a question of will. Western arms producers are struggling to keep up with demand exposing a lack of capacity. pic.twitter.com/Ee8SNRxhUG

Po drugiej stronie sytuacja jest podobna. Przemysł Federacji Rosyjskiej również nie jest już w stanie zaspokoić zapotrzebowania armii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 February 2023

Gdy państwa takie jak Polska wspierają Ukrainę wedle możliwości, to państwa zachodnie odmawiają takiej pomocy. Królestwo Niderlandów i Królestwo Danii odmówiły przesłania Ukrainie Leopardów. Zamiast tego zarówno Holendrzy jak i Duńczycy przekażą Ukraińcom pieniądze na remont niemieckiego sprzętu.

Both the Netherlands and Denmark have instead committed financial resources to refurbishing 100 Leopard-1 tanks from German warehouses.

⚡️Welt: The Netherlands and Denmark will not supply Leopard 2 tanks to Ukraine.

Tymczasem w Rosji nasilają się prześladowania dziennikarzy, którzy informują o tym, co naprawdę dzieje się na froncie. Dziennikarka Maria Ponomarienko została skazana na 6 lat więzienia za komentarz w mediach społecznościowych. Redaktor napisała o zbombardowaniu przez Rosjan teatru w Mariupolu.

A court sentenced journalist Maria Ponomarenko to six years in prison for her post about the air strike on the Drama Theater in #Mariupol

She was found guilty of "fakes about the army". pic.twitter.com/4ev7qEtuUN

