Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku w UE

Parlament Europejski zatwierdził cel 100 proc. redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. To część pakietu Fit for 55.

340 głosami za, 279 przeciw i 21 wstrzymującymi się europosłowie przegłosowali zakaz sprzedaży i rejestrowania w Unii Europejskiej nowych samochodów osobowych i dostawczych od 2035 roku.

Po 2035 roku po drogach Unii Europejskiej poruszać będą się mogły jedynie nowe samochody elektryczne i benzynowe, które zarejestrowano przed 2035 rokiem.

Celem zmian jest ograniczenie emisji CO2 o 100 proc. w 2035 r. w porównaniu z 2021 rokiem. Redukcję emisji pośrednich na rok 2030 określono na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych.



– Rozporządzenie to zachęca do produkcji pojazdów o zerowej i niskiej emisji. Zawiera ono ambitny przegląd celów na rok 2030 oraz cel zerowej emisji na rok 2035, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Cele te wytyczają kierunek działań dla przemysłu motoryzacyjnego oraz stymulują innowacje i inwestycje producentów samochodów. Zakup i jazda samochodami o zerowej emisji staną się tańsze dla konsumentów, a rynek używanych aut elektrycznych szybciej się rozwinie. Dzięki temu zrównoważona jazda stanie się dostępna dla każdego – powiedział Jan Huitema, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego.