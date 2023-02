Chiny nakładają sankcje na USA

REKLAMA

Chiny Ludowe nakładają sankcje na dwóch gigantów amerykańskiej zbrojeniówki – firmy Lockheed Martin i Raytheon. Powodem jest sprzedaż, przez te firmy, broni Republice Chińskiej potocznie nazywanej Tajwanem od nazwy wyspy na której się znajduje.

Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej nałożyło sankcje na amerykańskie firmy Lockheed Martin i Raytheon za sprzedaż broni Republice Chińskiej. Przedsiębiorstwa dostały zakaz angażowania się „w działalność importową i eksportową związaną z Chinami”.

Dodatkowo komunistyczne Chiny nałożyły na obie firmy grzywnę wysokości dwukrotności zakontraktowanej ilości sprzedaży broni na Tajwan.

Sankcje nie powinny specjalnie zaboleć obu gigantów zbrojeniówki, bo – jak podaje agencja Reuters – i tak nie dostarczały one broni do Chin kontynentalnych, a jedynie do republiki na wyspie Tajwan.

Co więcej – firma Lockheed jest producentem myśliwca F-22 Raptor, który 4 lutego wykonał misję zestrzelenia chińskiego balonu szpiegowskiego u wybrzeży Karoliny Południowej, przy użyciu pocisku AIM-9X Sidewinder wyprodukowanego przez firmę Raytheon.