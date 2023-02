Dramatyczny lot, pięć sekund od katastrofy. „Pojawiły się krzyki. Wszyscy wiedzieli, że coś jest nie w porządku”

REKLAMA

O mały włos od katastrofy samolotu pasażerskiego linii United Airlines. Spadającą do oceanu maszynę pilotom udało się opanować w ostatniej chwili. Pięć sekund później samolot uderzyłby w taflę wody.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w grudniu ub.r., ale dotąd informacji na ten temat było jak na lekarstwo. Nie ujawniono wyników dochodzenia. Stacja CNN dotarła jednak do pasażerów, którzy przeżyli ten dramatyczny lot.

REKLAMA

Wiadomo, że Boeing 777 minutę po starcie z lotniska w Kahului na wyspie Maui na Hawajach zaczął nagle gwałtownie tracić wysokość. Maszyna spadała z wysokości 670 metrów nad powierzchnią oceanu, a pilotom dopiero po 18 sekundach udało się poderwać jego nos i wyrównać lot. Byli wówczas zaledwie około 250 metrów nad wodą. Pięć sekund później wpadliby do oceanu.

Dotąd nie wiadomo, co było przyczyną dramatycznej sytuacji. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przeprowadziła oficjalne dochodzenie w tej sprawie, jednak nie upubliczniła jego wyników. Wydano lakoniczne oświadczenie, że „poufność tego programu ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu” i dlatego informacji nie będzie. Z kolei linie United Airlines oświadczyły jedynie, że piloci Boeinga 777 mieli łącznie 25 tys. godzin nalotu, a po tym zdarzeniu odbyli dodatkowe szkolenie.

Swoje dochodzenie ma przeprowadzić Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Ci zapewniają, że raport udostępnią za ok. 2-3 tygodnie.

The NTSB has opened an investigation into the Dec. 18 incident in which a United Airlines 777 lost altitude before recovering shortly after departing Kahului, Hawaii, on a flight enroute to San Francisco. A preliminary report is expected in 2-3 weeks.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 14, 2023