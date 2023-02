Silne trzęsienie ziemi w Chorwacji

REKLAMA

W czwartek w okolicach wyspy Krk w Chorwacji odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 – poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Chorwackie służby sejsmologiczne oceniły następnie magnitudę wstrząsów na 4,8 w skali Richtera.

Epicentrum wstrząsów zarejestrowano na głębokości 10 km w pobliżu położonej na Morzu Adriatyckim wyspy Krk. „W czwartek o godzinie 10.47 odnotowaliśmy silne wstrząsy z epicentrum na wyspie Krk. Wstrząsy były odczuwalne wzdłuż chorwackiego wybrzeża” – poinformowały chorwackie służby.

#Earthquake (#potres) possibly felt 25 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/gqnkOc9sAj

— EMSC (@LastQuake) February 16, 2023