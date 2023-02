Szydło kandydatką PiS na prezydenta? Była premier odpowiada

REKLAMA

Była premier, a obecnie europosłanka PiS-u, Beata Szydło, jest wymieniana wśród potencjalnych kandydatów partii rządzącej w nadchodzących wyborach prezydenckich. Polityk została spytana w Radiu Plus, czy zamierza startować w wyścigu po najwyższe stanowisko w państwie.

– To jest czas pani premier teraz już na podjęcie takiej decyzji: czy parlament krajowy, czy zostaje pani w PE, bo ta kadencja kończy się, jeżeli chodzi o europejski, za rok zaledwie. Więc pani premier do krajowej polityki póki co nie wróci, do polskiego parlamentu? – spytał Jacek Prusinowski w „Sednie sprawy” Radia Plus.

– Czas na dyskusję na temat tego, jaki będzie kształt list, czy będziemy na tych listach wspólnie z naszymi koalicjantami – ja mam nadzieję, że tak się stanie – kto będzie startował, to jeszcze przed nami i to będą decyzje, które będą zapadały oczywiście przede wszystkim w kierownictwie partii. Tak jak powiedziałem, w tej chwili ja koncentruję się w tym momencie na pracy tutaj, bo naprawdę bardzo dużo ważnych spraw dla Polski się tutaj dzieje, a wiemy jakie jest nastawienie KE i PE, więc naprawdę mamy tutaj wiele wyzwań – odpowiedziała Beata Szydło.

– Czy jeżeli taka będzie decyzja władz partii, pani premier jest gotowa uczestniczyć w tych wyborach, nie tylko wspierać, ale startować w wyborach parlamentarnych? Bo jeżeli zwycięstwo jest najważniejsze, to rozumiem, że pojawienie się takich osób jak pani premier na listach, pomoże to zwycięstwo osiągnąć. Jest pani premier gotowa startować w tych wyborach? – dopytywał redaktor.

– Tak jak powiedziałam, te decyzje jeszcze przed nami, natomiast na pewno jestem gotowa, i będę to robić z całym zaangażowaniem, wspierać PiS – odparła europosłanka.