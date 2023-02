Były ochroniarz ambasady skazany. Szpiegował na rzecz Rosji

REKLAMA

Były pracownik ochrony ambasady brytyjskiej w Berlinie, który szpiegował na rzecz Rosji, został w piątek skazany przez sąd w Londynie na 13 lat i dwa miesiące więzienia.

58-letni David Ballantyne Smith, który w brytyjskiej ambasadzie pracował przez osiem lat, został zatrzymany w sierpniu 2021 roku w Poczdamie w efekcie wspólnej brytyjsko-niemieckiej operacji.



W listopadzie zeszłego roku przyznał się do ośmiu z dziewięciu postawionych mu zarzutów, choć przekonywał, że nie wyrządził żadnej szkody umyślnie. Twierdził, że w czasie gdy zaczął przekazywać sekrety, czuł się samotny, miał depresję i problem z alkoholem.

Odczytując w piątek wyrok, sędzia wskazał, że Smith zbierał materiały, aby „zaszkodzić brytyjskim interesom” i przekazywał informacje „wrogiemu mocarstwu”. Poinformował, że Smith robił zdjęcia dokumentów znajdujących się w biurkach i szufladach oraz zbierał nagrania z kamer przemysłowych, które następnie przekazywał rosyjskiemu kontaktowi.

Przekazywał także nazwiska, zdjęcia i dane osobowe pracowników ambasady, i zrobił nagranie z dokładnego przejścia po ambasadzie, rejestrując układ budynku.

Sędzia mówił, że u Smitha „rozwinęły się zdecydowanie antybrytyjskie i antyzachodnie uczucia” i że było to „bezpośrednią przyczyną” przestępstwa. Powiedział, że jego koledzy słyszeli, jak Smith krytykował Wielką Brytanię i Niemcy, a także przychylnie wypowiadał się na temat Rosji i Władimira Putina. Przyznawał się do sympatyzowania ze wspieranymi przez Rosję separatystami ze wschodniej Ukrainy.

Choć wyrok dla Smitha odnosi się do przestępstw popełnionych od 2020 roku do jego aresztowania w 2021 roku, sędzia powiedział, że jest pewien, iż były ochroniarz zaczął zbierać informacje w 2018 roku. Poinformował, że jeśli skazany będzie odsiadywał wyrok w Wielkiej Brytanii – co nie jest jeszcze przesądzone, choć prawdopodobne – o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po odbyciu połowy kary.