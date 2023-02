Co dziesiąty biznesmen to emeryt. „Konieczność przeprowadzenia sukcesji”

REKLAMA

Ponad 280 tysięcy przedsiębiorców to emeryci. Przeciętnie to, co dziesiąty biznesmen – informuje piątkowa „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” wyjaśnia, że liczbę przedsiębiorców emerytów oszacowała na podstawie danych ZUS, które niedawno przedstawił resort rodziny w Sejmie w odpowiedzi na interpelację poselską. „Zapewne w podobnym wieku jest wielu zarządzających firmami” – pisze gazeta.

„Pokolenie białych kołnierzyków, które jako 35–40-latki na początku transformacji gospodarczej zaczynało menedżerską karierę, ma dziś ponad 70 lat. To wszystko oznacza konieczność przeprowadzenia sukcesji w firmach w bliskiej perspektywie. Sęk w tym, że decyduje się na to niewiele z nich” – czytamy.

Niewielu przejmuje firmy rodzinne. – W trzecim pokoleniu przetrwać może ok. 3 proc. rodzinnych przedsiębiorstw – ocenia, cytowany przez „Rz”, ekonomista z SGH prof. Jan Klimek.