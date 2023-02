Najnowszy wózek Cybex Priam 3w1, czyli komfort w kilku odsłonach

Marka Cybex od lat znana jest z umiejętnego łączenia bezpieczeństwa, funkcjonalności i nowoczesnego wyglądu swoich produktów. W ofercie posiada luksusowy wózek Cybex Priam 3w1. Model ten pozwala cieszyć się każdą chwilą spaceru i podróży z dzieckiem od chwili jego urodzenia aż do ukończenia przez nie 3 lub 4 lat.

Wielofunkcyjna rama w Cybex Priam 3w1

W skład najnowszej wersji omawianego zestawu wchodzi gondola LUX, wózek Cybex Priam 4.0 z ramą i siedziskiem spacerowym oraz fotelik samochodowy Cybex Cloud Z2 i-Size.

Wózek Cybex Priam 3w1 posiada jedną ramę, na której zamontować można zarówno gondolę, fotelik samochodowy jak i siedzisko spacerowe. Dzięki temu wózek Priam jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają jednego modelu na kilka lat. Także dla tych, którzy często podróżują. Wózek ten składa się szybko za pomocą jednej ręki. Po złożeniu stoi samodzielnie i nie zajmuje dużo miejsca, jest więc gotowy do transportu lub przechowywania. Dodatkowo można go złożyć razem z umieszczonym na ramie siedziskiem spacerowym.

Ważna kwestia to również koła i amortyzacja, ponieważ to one w głównej mierze odpowiadają za wygodę prowadzenia wózka oraz komfort podróży przewożonego dziecka. Cybex Priam 3w1 wyposażony został w duże gumowe koła, które poradzą sobie w każdym terenie. Dodatkowo producent zapewnił amortyzację na wszystkie koła, aby korzystanie z wózka było jeszcze łatwiejsze.

Warto też dodać, że dla osób ceniących indywidualny styl i nietuzinkowe rozwiązania marka Cybex umożliwia wybór ramy i tapicerki spośród szerokiej gamy kolorystycznej. Wszystkie wersje modelu Cybex Priam 3w1 można obejrzeć na stronie https://boboking.pl/cybex-priam-3w1

Wersja z gondolą

Wózek Priam posiada bezpieczną i wygodną gondolę, z której może korzystać dziecko już od pierwszych dni życia do momentu, w którym opanuje umiejętność siedzenia. W najnowszej wersji Priam 4.0 gondola jest lżejsza. Zyskała także nowy kształt, oddychający spód, dodatkowe schowki i siateczkowy wizjer. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu adapterów do umieszczania na ramie fotelika samochodowego, gondola znajduje się wyżej, a więc rodzice mają bliższy kontakt z dzieckiem.

Omawiany model zapewnia również dziecku wygodną pozycję do leżenia, a to za sprawą przewiewnego materaca wykonanego z miękkiej pianki i pokrytego bawełnianą powłoką. Przeciwsłoneczna budka z dodatkowym, rozkładanym daszkiem chroni natomiast przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Spacerówka Cybex Priam, czyli wersja dla starszych dzieci

Wózek Cybex Priam 4.0 w wersji spacerowej to szereg udogodnień dla dziecka i jego rodziców. Najnowsza wersja wyróżnia się intuicyjnym montażem, który jest znacznie szybszy niż w wersji poprzedniej.

Ponadto spacerówka Cybex Priam wyposażona została w innowacyjny system regulacji pasów. Wszystko odbywa się szybko za pomocą jednego pociągnięcia. Rodziców zachwyci również system rozkładania siedziska do pozycji leżącej jedną ręką oraz możliwość szybkiej zmiany kierunku jego ustawienia. Funkcje te pozwalają dopasować wózek do zmieniających się potrzeb dziecka. Pełen przegląd wózków Cybex znajdziemy na portalu https://www.abcgps.pl/wozek-cybex

Wózek Cybex Priam 3w1 w podróży, czyli wersja z fotelikiem samochodowym

W skład zestawu Cybex Priam 3w1 wchodzi również fotelik samochodowy 0-13 kg. Jest to nowy model – Cybex Cloud Z2 i-Size. Pozwala on na przyjęcie przez dziecko w samochodzie pozycji półleżącej. Zagłówek w tym modelu regulowany jest w 12 pozycjach przy jednoczesnym zintegrowaniu z pasami bezpieczeństwa, co ułatwia poprawne zabezpieczenie dziecka w foteliku. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia również Zintegrowany System Ochrony Bocznej (L.S.P.).