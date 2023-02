Soros ostrzega przed III wojną światową. Miliarder UJAWNIA szczegóły rozmowy Bidena z Zełenskim

REKLAMA

George Soros – amerykański inwestor giełdowy pochodzenia węgiersko-żydowskiego – twierdzi, że jeśli Ukraina wygra wojnę, to Rosja się rozpadnie, a kraje należące do Federacji Rosyjskiej wybiją się na niepodległość.

George Soros, cytowany przez agencję Reuters, powiedział, że USA popierają Ukrainę, ale prezydent Joe Biden ostrzegł Wołodymyra Zełenskiego, że istnieją granice – trzeba uniknąć wybuchu III wojny światowej. Miliarder nie wyjawił, skąd wie o rozmowie obu prezydentów.



Miliarder ocenia także, że do tej pory rosyjska armia była źle dowodzona, źle wyposażona i zdemoralizowana. Zdaniem Sorosa to dlatego Putin zwrócił się do Grupy Wagnera o pomoc.

Rosja się rozpadnie, jeśli Ukraina wygra

– Kraje byłego Związku Radzieckiego nie mogą się doczekać, aż Rosjanie zostaną pokonani na Ukrainie, ponieważ chcą potwierdzić swoją niepodległość – powiedział Soros na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zgodnie z tekstem przemówienia opublikowanym przez jego biuro.

– Zwycięstwo Ukrainy oznaczałoby rozpad imperium rosyjskiego, a Rosja nie byłaby już zagrożeniem dla Europy i świata. To byłaby zmiana na lepsze – dodał.

Przypomnijmy, że po upadku Związku Radzieckiego sowieckie supermocarstwo rozpadło się na 15 niezależnych republik, z których najsilniejszą została Rosja, która była uzbrojona w broń nuklearną.

Obecnie Federacja Rosyjska składa się z 22 republik (w tym okupowanego Krymu), 9 krajów, 46 obwodów, 3 miast wydzielonych (w tym okupowanego Sewastopola), 1 obwodu autonomicznego i 4 okręgów autonomicznych. Na terenie Federacji Rosyjskiej żyje 29 milionów przedstawicieli mniejszość narodowych takich jak m.in. Czeczeni, Tatarzy, Czuwasze, Jakuci, Buriaci i wiele innych.