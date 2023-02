Wydają pieniądze, których jeszcze nie mają. Rząd realizuje już projekty z KPO

REKLAMA

Piątkowa „Rzeczpospolita” informuje, że rząd PiS zaczął już realizować projekty, które założył sobie w ramach KPO i liczy, że Unia Europejska odda te pieniądze.

„W praktyce oznacza to, że środki zapewnia Polski Fundusz Rozwoju (poza budżetem państwa), projekty kontraktują ministerstwa i nikt się w te działania nie wtrąca. Gdyby cała operacja odbywała się według oficjalnej procedury KPO, czyli ze środków unijnych, Komitet Monitorujący miałby prawo m.in. «analizować zasady wyboru przedsięwzięć, równego dostępu do informacji oraz równego traktowania podmiotów»” – informuje w piątek „Rzeczpospolita”.

Tymczasem rząd w Warszawie nie złożył jeszcze nawet wniosku o wypłatę pierwszej transzy środków z KPO.

„Jak na razie, PFR wypłacił ok. 120 mln zł na projekty w zakresie transformacji energetycznej, rynku pracy i rolnictwa realizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do końca kwietnia br. zakontraktowane zostało jak do tej pory kolejne 1,16 mld zł na realizację projektów z KPO na podstawie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacujemy, że w tym roku kwota prefinansowania projektów KPO może osiągnąć 15–20 mld zł” – informuje biuro prasowe PFR.

Na ten moment PFR realizuje projekty KPO ze środków pochodzących ze zwrotów subwencji z Tarczy Finansowej.