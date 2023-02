Xi Jinping wygłosi przemówienie w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Chiny muszą odegrać fundamentalną rolę”

REKLAMA

Przywódca Chin Xi Jinping wygłosi „przemówienie pokojowe” w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego – poinformował szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani przytaczając słowa głównego chińskiego dyplomaty Wanga Yi, z którym rozmawiał w czwartek w Rzymie.

Wang „powiedział mi, że Xi wygłosi mowę pokojową w rocznicę inwazji na Ukrainę” – ujawnił Tajani w radiu RAI.



Zaznaczył, że podczas spotkania z chińskim dyplomatą apelował do Pekinu, by użył wszystkich swoich sił, aby przekonać Moskwę do rozmów pokojowych w celu zapewnienia niepodległości Ukrainie i zakończenia wojny.

Na Twitterze wicepremier Tajani napisał, że konieczne jest stworzenie warunków dla „sprawiedliwego pokoju” na Ukrainie.

– Chiny muszą odegrać fundamentalną rolę, by naciskać na pokój. Jestem pewien, że Pekin jest gotów zaangażować się w tej kwestii – dodał szef MSZ Włoch, cytowany przez agencję Ansa.