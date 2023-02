Dlaczego ABW zaatakowało NCZAS.COM? Sommer: Bo to nie medium rządowe, żydowskie, niemieckie lub kościelne

REKLAMA

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, krok po kroku wyjaśnia w swoich mediach społecznościowych, dlaczego – jego zdaniem – internetowa strona czasopisma została zablokowana przez ABW.

„Dlaczego ABW zaatakowało „Najwyższy CZAS!”? Nitka o mediach w Polsce, która to wyjaśnia” – pisze na swoim Twitterze Tomasz Sommer i krok po kroku wyjaśnia, dlaczego polskie służby cenzurują NCzas.com.

REKLAMA

„W Polsce mamy kilka grup mediów. O zaszeregowaniu do konkretnej grupy decyduje kryterium własnościowe i polityczne” – pisze wolnościowy dziennikarz.

„Po pierwsze mamy media rządowe i kupione przez rząd czyli TVP, kupione przez Orlen gazety lokalne, media Sakiewicza i Karnowskich. Za pieniądze ci funkcjonariusze gazetowi zrobią wszystko, nadadzą każdy przekaz” – wyjaśnia Sommer

„Po drugie mamy media amerykańsko -żydowskie: TVN, „Gazeta Wyborcza” i ich pochodne. Realizują agendę właścicielską, dla PiS-u są nie do ruszenia, mimo, że są jawną obcą agenturą. Tu decyduje CIA i Mossad” – uważa wolnościowiec.

„Po trzecie mamy media niemieckie – Onet, “Fakt”, kilka innych wydawnictw. To też głos obcej agentury BND, dla PiS nie do ruszenia” – twierdzi Sommer.

„Po czwarte, mamy media kościelne, które są w całości kupione i basują władzy. Niestety” – uważa dziennikarz.

Zdaniem Tomasza Sommera portal Najwyższego Czasu! należy do piątej grupy:

„Po piąte mamy media niezależne będące w polskim posiadaniu, takie jak Najwyższy CZAS!. To ostatni wolny głos w Polsce, niestety słaby ekonomicznie, gdyż ograniczony przez państwowy i agenturalny dumping. Teraz PiS postanowił zaatakować tę ostatnią ostoję wolności” – napisał redaktor naczelny.

Sommer: Wolność słowa to podstawa praw człowieka

„Co się stanie, jak się nie bronimy przez tymi zamordystami? Pozostanie kilku wolnych blogerów piszących z potrzeby serca. Nie łudźmy się jednak. Po nich Kamiński też przyjdzie” – uważa wolnościowy dziennikarz.

„Na koniec: wolność słowa to podstawa praw człowieka. Bez wolności słowa mamy wolność popełniania przestępstw przez władzę. To dlatego władza zawsze walczy z wolnym słowem. To brak wolności słowa zagraża bezpieczeństwu państwa i jego obywateli” – stwierdza na koniec Tomasz Sommer.

Dlaczego ABW zaatakowało „Najwyższy CZAS!”? Nitka o mediach w Polsce, która to wyjaśnia. — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 18, 2023

Pomóż w walce z systemem i oszczercami. Precz z komuną i precz z cenzurą!

Redakcja „Najwyższego Czasu!” nie zamierza poddawać się dyktatowi służb. Wolność słowa w Polsce jeszcze nigdy nie była tak bardzo zagrożona. Zróbmy wszystko, by ją obronić i by ukarać tych, którzy ją ograniczają.

Działania te to nie tylko uderzenie w wolność słowa, ale także uderzenie w konkurencję polityczną oraz w wolność gospodarczą. De facto oznacza zakaz działalności gospodarczej polegającej na przekazywaniu wiadomości dla 2 milionów osób, które co miesiąc wchodzą na naszą stronę.

Zainicjowaliśmy zbiórkę mającą na celu obronę nczas.com przed cenzurą. Wytoczymy im procesy. ONI tak naprawdę nie blokują nas; ONI blokują Was przed dostępem do informacji, które IM się nie podobają. To NASZA WSPÓLNA walka. Dlatego prosimy naszych Szanownych Czytelników i wszystkich, dla których wolność słowa jest wartością nadrzędną, o wsparcie finansowe. Po to, żebyśmy jutro nie obudzili się w kraju z dozwolonym jednie rządowym przekazem.

Zapraszamy do wsparcia naszej wspólnej walki i z góry za nie dziękujemy.